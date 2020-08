Hustý pondělní déšť zvedal postupně hladiny řek v kraji. Nejhorší byla situace v Prostředním Poříčí na Blanensku. Odpoledne tam Křetínka vystoupala na druhý povodňový stupeň, večer. Když déšť ustal, snížila se na první povodňový stupeň. Podle tamního starosty Bedřicha Folkmana začala hladina opadat už odpoledne. „Neděje se nic zvláštního. Voda je v korytě a vypadá to, že bude klid. Když je třetí stupeň, bývám ten první, koho voda ohrožuje. Naposledy to bylo někdy před pěti sedmi lety,“ řekl Deníku v podvečer Folkman. V okolí Křetínky jsou v Prostředním Poříčí především zahrádky ale i rodinné domy.

Ostatní řeky v kraji sice byly rozvodněnější, ale ze stavu, který je ve statistikách Povodí Moravy označený jako normální, nevybočily. Tentokrát se lidé v kraji vyhnuli i zatopeným sklepům. „Naše jednotky vyjížděli v kraji v souvislosti s počasím pouze k několika případům popadaných stromů," informoval v pondělí večer mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.

Vydatné deště mají pokračovat i v úterý. Na pondělí a úterý vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před vydatným deštěm. V platnosti je do úterního poledne. Srážky v Jihomoravském kraji ustanou až ve středu, poté se vrátí i letní teploty.

V úterý přetrvá oblačnost, na většině území déšť a přeháňky. Odpoledne a k večeru hrozí lokální bouřky. Nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají ke třiadvaceti stupňům, při trvalejších srážkách k sedmnácti stupňům.

Ve středu bude zpočátku oblačno s denními maximy do pětadvaceti stupňů. „Mohou přijít nějaké ojedinělé přeháňky. V průběhu dne by měl déšť zcela odeznít,“ sdělil Miloslav Hradil z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve čtvrtek již bude počasí beze srážek s teplotami do devětadvaceti stupňů.

Střídavé počasí nevyhovuje například zahrádkářům. „Přílišné vlhko a teplo podporuje tvorbu plísní. Já už mám kvůli ní půlku úrody rajčat pryč, i když jsem je stříkala“ upozornila pěstitelka Jiřina Vacková z Brna. Vedle rajčat jsou podle ní nejvíce napadeny okurky.

Letošní úroda podle Vackové nebude dobrá. „Předtím bylo sucho, teď je zase moc vlhko. Jde to z extrému do extrému, to není pro plodiny vhodné. V tomto počasí musíme také mnohem více používat postřiky,“ uvedla.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ, DALIBOR KRUTIŠ, KAROLÍNA LUNDOVÁ