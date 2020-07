Ivo Bárek už potřetí obhajuje svůj mandát. Dle dosavadních informací ho vyzve bývalý poslanec Jaroslav Klaška, ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl, lékař Karel Zitterbart a vyškovský zastupitel Libor Bláha.

Účast voličů v druhém kole senátních voleb byla přitom posledně pouze mírně nad osmnácti procenty. Redakce Vyškovského deníku Rovnost kandidáty oslovila s dotazy na na příčiny takové bilance a důvody, proč by mnozí lidé měli svůj nezájem k senátu přehodnotit.

Libor Bláha, 40 let, zastupitel Jihomoravského kraje a města Vyškov, Vyškov, SPD

Jak bude podle vás obtížné vůbec přilákat voliče k volebním urnám s ohledem na jejich dlouhodobý nezájem o hlasování v senátních volbách? V čem jsou příčiny nízkého zájmu o senát a v čem je podle vás tato instituce důležitá?

Letos předpokládám vyšší účast než v předchozích senátních volbách, protože dokud v České republice nemáme prvky přímé demokracie, tedy především referendum bez vysokého kvóra s možností hlasovat například o vystoupení z Evropské unie a odvolatelnost politiků, jsou volby jedinou možností občanů jak dát najevo nespokojenost s vedením státu a s Evropskou unií. Senát má v současnosti místo v legislativním procesu a je nutný právě například k přijetí zákona o referendu. Senát má ve své kompetenci také souhlas s pobytem cizích vojsk na území České republiky, s čímž bych se, obzvlášť v dlouhodobějším horizontu, nemohl ztotožnit. Má také celou řadu kompetencí například vůči prezidentovi republiky, soudcům Ústavního soudu a dalším institucím, kde často nezazní odlišné stanovisko. Je to i proto, že senátní křesla jsou obsazena nekritickými příznivci Evropské unie, multikulturalismu a globalismu. Protože chci změnu v politice senátu, rozhodl jsem se kandidovat do této instituce také já.

Ivo Bárek, 58 let, senátor, Vyškov, ČSSD

Jak bude podle vás obtížné vůbec přilákat voliče k volebním urnám s ohledem na jejich dlouhodobý nezájem o hlasování v senátních volbách?

První kolo senátních voleb se letos bude konat ve stejném termínu jako volby do zastupitelstev krajů. Tak i účast v obou volbách bude zřejmě podobná. Obdobně tomu bývá, pokud současně s prvním kolem probíhají volby komunální. Zde ale bývá účast vždy vyšší s ohledem na to, že tyto volby jsou voličům bližší, neboť znají lépe, mnohdy osobně, jednotlivé kandidáty. Dění v jejich obci či městě je pro ně blíž, než krajská úroveň. Nízká účast je dlouhodobě ve druhém kole, což i mě dost vadí. Snahou některých senátorů, včetně mě, jako jednoho z předkladatelů novely zákona před dvěma lety, bylo zjednodušení na volbu jednokolovou. K té by se došlo využitím takzvaného „australského“ modelu, kdy by byl senátor dle příslušného algoritmu zvolen v jednom jediném kole a získal by tak i podporu daleko početnější většiny voličů. Toto nebylo bohužel plénem Senátu schváleno. Možná i proto, že některým politickým subjektům může právě nízký zájem voličů o druhé kolo hrát do karet.

V čem jsou podle vás příčiny nízkého zájmu o senát a v čem je podle vás tato instituce důležitá?

Důvodů malé účasti ve druhém kole je vícero. Předně, postupují do něj již pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, a zklamaní voliči těch neúspěšných většinou zůstávají doma. Voliči pak již pro druhé kolo nedostávají volební lístky domů, protože jsou k dispozici až ve volebních místnostech, a tak někteří občané ani neví, že by k urnám měli jít podruhé. Návrh skupiny senátorů, aby volební lístky dostali lidé do schránek i pro druhé kolo, ministerstvo vnitra odmítlo s odůvodněním, že jeden týden mezi koly je na jejich roznášku málo. A prodloužení času mezi oběma koly na dva nenašlo podporu v Senátu. Podle mě vlažný vztah občanů k senátním volbám ovlivňuje i negativní postoj některých politiků k horní komoře, který se často objevuje v médiích.

Senát vždy hájil demokratické principy a principy právního státu, a tím stabilitu naší země. Je pojistkou proti snahám o nedodržování ústavnosti. Mnohdy doslova vychytává chyby v zákonech a snaží se je napravovat. Senát je také velkou oporou samospráv obcí, měst a krajů. Já sám, mimo práci zákonodárnou, velmi silně vnímám práci senátora pro svůj volební obvod, a to díky většinové volbě, kterou je senátor, na rozdíl od členů Poslanecké sněmovny, zvolen. Zastupuji všechny občany bez rozdílu a snažím se aktivně pomáhat s rozvojem mého regionu. Sám ze své dlouholeté zkušenosti a práce velmi dobře vím, co dobrého může senátor pro svůj volební obvod udělat. Jak může např. pomoci obcím, neziskovým organizacím či jednotlivým občanům při řešení jejich problémů. Je to obrovský kus poctivé práce. I když je často pro občany méně viditelná, je podle mě nesmírně důležitá.

Jaroslav Klaška, 58 let, Šlapanice, KDU-ČSL s podporou ODS a TOP 09

Jak bude podle vás obtížné vůbec přilákat voliče k volebním urnám s ohledem na jejich dlouhodobý nezájem o hlasování v senátních volbách?

Domnívám se, že vzhledem k shodnému termínu prvního kola senátních voleb s volbami krajskými, by účast mohla být poměrně slušná, odhaduji kolem čtyřiceti procent. Horší už to může být s případným druhým kolem, které tradičně trpí na nezájem voličů. Je to dáno částečně tím, že senátní volby jsou stále lidmi vnímány jako volby jakéhosi druhého řádu. A další důvod je ten, že do druhého kola postupují pouze dva kandidáti, řada voličů tak svého favorita ztrácí a nemá zájem k urnám jít.

V čem jsou podle vás příčiny nízkého zájmu o senát a v čem je podle vás tato instituce důležitá?

Kdybychom měli jít úplně do důsledku, tak Senát je stále mnohými vnímán jako příliš drahá pojistka demokracie. Přitom jeho role je nezastupitelná zejména v dobách krize a garantuje, že naše společnost bude nadále fungovat na principech demokracie západního střihu, nikoliv nějaké "oligarchické demokracie". Hodně to bylo vidět třeba právě v minulých týdnech a měsících. Je proto důležité, že do Senátu kandidují a jsou voliči vybírány silné a vyzrálé osobnosti, které za sebou mají životní zkušenosti podepřené pracovními úspěchy i mimo vrcholnou politiku. Věřím, že takovou volbu nabízím lidem i já.

Lubomír Wenzl, 51 let, Vyškov, ředitel kyjovské nemocnice, ANO

Jak bude podle vás obtížné vůbec přilákat voliče k volebním urnám s ohledem na jejich dlouhodobý nezájem o hlasování v senátních volbách?

Vyloženě bych neřekl, že lidé nemají o senátní volby zájem, zvláště když se konají spolu s volbami jinými. Věřím, že konání v témže termínu, jako volby do krajských zastupitelstev, se na účasti pozitivně projeví. Mohou však do ní zasáhnout i jiné okolnosti jako třeba druhá vlna nemoci COVID-19, na což někteří epidemiologové upozorňují.

V čem jsou podle vás příčiny nízkého zájmu o senát a v čem je podle vás tato instituce důležitá?

Mám pocit, že ve společnosti stále přežívá dojem, že senát je, ve srovnání s poslaneckou sněmovnou, něco podřadného. Je pravda, že poslanci mají větší pravomoci než senátoři, nicméně i horní komora parlamentu má nezastupitelnou roli. Senát je kontrolorem, nebo chcete-li opravářem zákonů, které procházejí poslaneckou sněmovnou. Je třeba si uvědomit, že vláda dopředu upravuje své návrhy podle toho, jak vypadá rozložení sil v senátu. Zákony tak do horní komory zpravidla putují v již upravené podobě tak, aby měla šanci tam uspět. Chci tím říct, že i v tomto případě je třeba vnímat důležitou roli senátu, přestože její míru v tomto případě nejsme schopni změřit.

Dalším důvodem nižšího zájmu může být dvoukolový systém senátních voleb. Když v prvním kole část kandidátů neuspěje, jejich voliči mohou ztratit důvod jít k urnám podruhé a "vhodit to" někomu, koho by za normálních okolností nevolili.

Karel Zitterbart, 41 let, Mokrá-Horákov, lékař, nezávislý za STAN s podporou Pirátů

Jak bude podle vás obtížné vůbec přilákat voliče k volebním urnám s ohledem na jejich dlouhodobý nezájem o hlasování v senátních volbách?

Letošní situace je jiná v tom, že pokoronavirová ekonomická krize je realitou následujících měsíců a let. Bohužel lze očekávat, že zhoršení životní situace zasáhne nejvíc ty, kteří to již nyní mají těžké. Budu se snažit přesvědčit voliče, že senát není něčím abstraktním a zbytečným, a že i senátor může přispět k řešení reálných problémů a potřeb lidí.

V čem jsou podle vás příčiny nízkého zájmu o senát a v čem je podle vás tato instituce důležitá?

Ne každý senátor zůstává po svém zvolení ve svém regionu aktivní. Podle mne musí být dobrý senátor trvale vidět a slyšet. Musí aktivně komunikovat s lidmi ve svém volebním obvodu, jak o celostátních, tak o místních tématech. Hlavně ale musí lidem z regionu naslouchat a přispívat k jejich řešení jejich problémů. Dále je role Senátu klíčová právě v "horších dobách", které nás nyní čekají. Senát schvaluje jakékoliv změny Ústavy či volebního zákona, senátoři též souhlasí s jmenováním ústavních soudců. Senát je tedy jakýmsi kormidlem. Kormidlem, které udržuje směr a brání proudům, které v krizi zesilují a chtějí loď demokracie odnést do těch částí oceánu, kde budou ohroženy naše svobody.