Můžete do Nemotic letos pozvat zájemce na nějaké kulturní a společenské akce? Naší první akcí budou ostatky, potom v dubnu pořádáme pro děti běh o velikonočního beránka. V plánu jsou také Václavské hody a mezi tím mívají mladí hasiči další akci k mezinárodnímu dni dětí. Uzavírají ji stanováním na hřišti. Organizujeme tady také vítání Nového roku.

Výstavba mostků i cestní sítě: podívejte se na zámecký park v Habrovanech

Nemotice

* První písemná zmínka: 1327

* Počet obyvatel: 422

Jak společenský život v obci poznamenala pandemie?

Loni jsme kvůli omezením zrušili prakticky všechny akce. Zachovaly jsme pouze Václavské hody a to ještě v menším měřítku.

Co všechno jsme dokončili v uplynulém období?

Minulý rok to byly především opravy komunikací nebo cesta ke hřbitovu. V minulém období jsme postavili víceúčelové hřiště na hokej, odbíjenou i bruslení. Získali jsme také budovu pro trávení volného času. Jinak jsme dělali běžné opravy nebo nové chodníky.

Pocítili jste dopady krize na příjmech?Je nějaká větší výzva, která na obec čeká do budoucna?

Týká se určitě kanalizace a čističky. Zrovna jsme k tomu zadávali výzvu. Náklady dosáhnou na dva a půl milionu, takže to omezuje další plány do budoucna.

Zaznamenali jsme ztrátu ve výši zhruba pěti set tisíc korun. Zároveň jsme ale ušetřili tím, že jsme neměli žádné velké akce. Opravy komunikací nám navíc dotoval kraj, tak se to projevilo bez vážnějších následků. Celý rozpočet máme na čtyři a půl milionu korun.

Máte možnosti pro obytnou výstavbu?

Posledně u nás přibylo pět až šest rodinných domů. Jsme ale v zátopovém pásmu Koryčanské přehrady. Nedaří se nám proto dát pozemky na bydlení do územního plánu. Vhodné bychom přitom našli.

Jste spokojený s dopravní obslužností?

Spokojený určitě jsem. Vede přes nás trať z Brna do Hradiště, vlak jede každou hodinu a zastavuje tady. I autobusové linky jezdí četně.

Jak dlouho vlastně jste starostou? Plánujete letos obhájení funkce?

Bude to už dvacet let, asi už ale obhajovat nebudu. Práce se za ty roky hodně změnila. Je s tím spojená spousta papírování.

Tip na výlet:

BUČOVICE

Lesopark Kalvárie.Zdroj: archiv Jiřího HorákaAsi dvanáct kilometrů od Nemotic najdou výletníci Bučovice. Příjemná procházka v každé roční době je v nedávno obnoveném lesopark Kalvárie a Hradisko.

Lesopark protíná nespočet cest, nechybí posezení, dva altánky, přičemž z toho malého je pěkný výhled na Bučovice.

Děti potěší i malá prolézací sestava či broukoviště. K využití je zde i veřejné ohniště.

OSOBNOST

Zdeněk Masařík ( 1928 Nemotice – 19. října 2016 Brno) byl český germanista, dlouholetý vedoucí Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je nositelem německého vyznamenání bratří Grimmů.