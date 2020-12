Dvouletý půst skončil, Zbrojovka je opět v lize

Zdroj: Deník / Attila Racek

Po třiadvaceti letech zakončili fotbalisté Zbrojovky ligový ročník bez domácí prohry. To když 14. července brněnský celek doma přejel Vlašim 4:0. Jenže ani famózní jízda ve druhé nejvyšší soutěži neznamenala, že se klub dočká vytouženého posunu mezi domácí elitu.

O tom rozhodlo až o tři dny později grémium Ligové fotbalové asociace, které kvůli koronavirové pandemii zrušilo baráž a Brňané měli jistý postup ze druhého místa za Pardubicemi. „Jsem šťastný, že se nám podařila strastiplná pouť dotáhnout ke kýženému cíli, což byl postup do první ligy. Je to kolektivní dílo klubu a jsem velice rád, že se podařilo,“ rozplýval se po verdiktu řídícího orgánu Miloslav Machálek, který na začátku loňského října vystřídal v roli kouče Zbrojovky Pavla Šustra a opustil civilní zaměstnání na krajském úřadě v Olomouci.

Zbrojovka sestoupila z nejvyšší soutěže po sezoně 2017/2018, kdy skončila jasně poslední, na patnáctou Jihlavu ztrácela šest bodů. V následujícím ročníku došlo ke změně systému profesionálních soutěží a do první ligy už ze druhé postupoval pouze vítěz, další dva týmy šly do baráže se čtrnáctým a patnáctým celkem nejvyšší soutěže. Brňané loni v létě ze třetí pozice narazili v prolínací soutěži na Příbram, po domácí remíze 3:3 a venkovním bezbrankovém výsledku zůstali ve druhé lize.

Děním okolo baráže se ovšem nyní zabývá policie v souvislosti s bývalým místopředsedou svazu Romanem Berbrem a aférou kolem ovlivňování zápasů.

Letos na jaře Zbrojovka ztratila jen šest bodů a ve víc než stoleté historii brněnského klubu se jednalo o devátý postup do nejvyšší československé, potažmo české soutěže.

Trenér Machálek návratem klubu do FORTUNA:LIGY dostal předčasný dárek k 59. narozeninám. Do té doby v roli hlavního kouče okusil nejvyšší soutěž pouze při jednozápasovém záskoku v roce 2003 u týmu Slovácka. „První ligu jsem ještě netrénoval. Je to pro mě zase novum a pozvánka do lepší společnosti, takže se těším,“ sdělil Machálek.

Jenže návrat mezi elitu se Jihomoravanům zatím moc nedaří. V domácí premiéře podlehli pražské Spartě 1:4, dohromady si ze čtrnácti kol připsali jen dvě výhry a tři remízy. V polovině prosince pak Machálka na lavičce vystřídal jeho dosavadní asistent Richard Dostálek.

V tabulce se Brno krčí na šestnácté pozici z osmnácti, která znamená sestup. „Musíme si prostě uvědomit, že jestli budeme dál pokračovat takhle, za pět kol je rozhodnuto a jdeme do pr*ele. Musíme si bez výjimky sáhnout do svědomí, jinak v lize nemáme co dělat,“ burcoval kapitán Pavel Dreksa po posledním podzimní duelu, v němž Brno doma podlehlo Baníku Ostrava 0:1.