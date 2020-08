„Oblast se vyznačuje především množstvím polí, je to prostě úrodný kraj. Létáme tam jen velmi zřídka, o let mají zájem vyloženě místní, pro které je tato lokalita zajímavá tím, že se dívají na svoje domy, pole, zahrady,“ informovala Jitka Joklová za společnost AVIATIK SERVIS, která organizuje lety balónem po celém Česku.

Před vzletem je však potřeba důkladná příprava. Balón je nejprve roztažen na zemi a poté je s pomocí ventilátoru naplněn studeným vzduchem. Po jeho dostatečném naplnění začíná pilot se zahříváním v obalu s pomocí hořáků.

Teprve poté balón s ohřátým vzduchem zvedne. „Pokud to počasí a směr větru dovolí, startujeme ze zámeckého parku ve Slavkově u Brna, jindy z vyškovského letiště, nebo i z jiného místa. Startovní prostor vybíráme tak, abychom letěli v uvedené lokalitě,“ popsala Joklová.

Během letu je povolené focení i natáčení. Balón letí většinou v malých výškách od sto padesáti do tří set metrů, ale postupně vystoupá minimálně do výšky pěti set metrů nad zemí, kde se naskýtá posádce skvělý výhled na svět pod nimi. „Běžný let trvá hodinu, dolet balónu je deset až patnáct kilometrů v závislosti na síle větru,“ doplnila Joklová. Balón letí po větru a teprve v poslední fázi letu pilot vybírá vhodné místo na přistání.

Jako netradiční dárek dostávají let balónem příbuzní a přátelé při různých příležitostech. „Od dětí ho dostal manžel k životnímu jubileu. Byl to jeho velký sen. Aby neletěl sám, letěli jsem oba společně. Po všech přípravách jsme v podvečerních hodinách nastoupili u Letovic do balonu, se všemi se rozloučili a začali jsme stoupat vzhůru. Začal klidný let a my z výšky mohli vidět svět,“ popsala svůj zážitek Marie z Drnovic.