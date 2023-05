Cecula. Právě tato legendární kráska, prototypová lokomotiva z roku 1964 s unikátním veletržním nátěrem se předvede v neděli jednadvacátého května na své cestě po jižní Moravě. Za sebou bude mít historické vozy Bmx.

Vlak tažený legendární prototypovou lokomotivou zvanou Cecula. | Foto: Se svolením Českých drah

Na devadesátikilometrovou pouť vyjede v neděli ráno z Veselí nad Moravou. „Vlakový personál, který bude vlak doprovázet, bude oděn do dobových stejnokrojů. Z Veselí nad Moravou vyrazí v 7:45 a na cestě do Brna zastaví ve stanicích Bzenec, Kyjov, Nesovice, Bučovice a Slavkov u Brna. Na brněnské hlavní nádraží pak speciální vlak dorazí v 9:19,“ informoval mluvčí Český drah Emanuel Vittek.

Tuto mimořádnou podívanou pak mohou lide ve vlaku i podél trati sledovat ještě v neděli odpoledne. Na zpáteční cestu se totiž souprava vydá v 16:45. Po stejné trase přijede do Veselí nad Moravou v 18:15.

Mluvčí zároveň sdělil, že jízdné do tohoto unikátního vlaku je rozdělené do dvou kategorií, a to podle ujetých kilometrů. „Pokud ujede cestující trasu do padesáti kilometrů, zaplatí za jízdenku sto korun, děti ve věku šest až patnáct let pak padesát korun,“ nastínil Vittek.

Při cestě nad padesát kilometrů bude jízdenka v prodeji za sto padesát korun, pro děti ve věku šest až patnáct let za stovku. „Děti do šesti let se cestují zdarma. Jízdenky se budou prodávat u vlakového personálu do vyčerpání kapacity vlaků,“ doplnil mluvčí.

Ten zároveň osvětlil historii motorové lokomotivy T 478.1002, zvané Cecula s tím, že byla vyrobená v roce 1964 jako druhý prototyp lokomotiv, které díky výrazně tvarovanému čelu z laminátu dalo strojům přezdívku „Bardotka“, „Zamračená“ nebo „Cecula“.

„Maximální rychlost této lokomotivy je sto kilometrů v hodině a charakteristický zvuk motoru této lokomotivy k nám jezdí obdivovat nadšenci z celého světa,“ dodal Vittek s tím, že o tento konkrétní stroj se pečlivě starají v depu právě ve Veselí nad Moravou.