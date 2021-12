„Jsou to rotmistr Dominik Forejta z Odboru profesní přípravy, nadrotmistr Roman Kulhánek z Odboru přípravy do zahraničních operací a četař Aleš Faltýnek z Praporu zabezpečení Vyškov. Všichni se do boje s koronavirem zapojili již několikrát, ať již v týmech se zdravotníky, či policisty. Dva posledně jmenovaní se z pomoci zdravotníkům v brněnských nemocnicích vrátili teprve nedávno,“ upozornila mluvčí vojenské akademie ve Vyškově Monika Nováková.