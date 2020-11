„Vzhledem ke krizi mohou být ceny jinde. Běžný dělník na to nemá šanci dosáhnout a když už někdo peníze má, tak dá přednost spíše rodinnému domu,“ komentoval třeba Radek Masařík.

Právě rodinné domy přitom lákají i zájemce z větších měst do menších obcí. Osmadvacet nových rodinných domů tak vytvoří na okraji obce Račice-Pístovice dokonce novou ulic. „Do Vyškova to je pouze deset minut jízdy autem a do Brna se díky napojení na dálnici D1 dostanou majitelé za půl hodiny,“ vysvětlil makléř Michal Albrecht.

Ceny domů budovaných v první etapě tam jsou většinou v rozmezí pěti až šesti milionů podobně jako nejdražší byty. Ekonom Lukáš Kovanda však zlevňování nového bydlení v souvislosti s koronavirem v regionu neočekává. „Přinejlepším se zájemci o takové bydlení dočkají alespoň stagnace cen v příštím roce. Poptávka stále převyšuje nabídku a lidé mají díky předchozím šesti letům prosperity dost peněz a navýšenou kupní sílu. Hypotéky jsou navíc levné a právě kvůli koronaviru dále zlevňují,“ vysvětlil Kovanda.

Ve Vyškově pak pokračuje developerský projekt Letní pole, který počítá s více než 130 byty o různých dispozicích. Z nich už osmadvacet zná majitele. „Každá nabídka různých kategorií bydlení je potřebná pro otočení trendu úbytku obyvatel,“ připustil vyškovský místostarosta Roman Celý. Doplnil, že město řeší také bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel.

Ekonom Kovanda však očekává, že koronavirová krize ceny nakonec dlouhodobě ovlivní spíše negativně. „Způsobuje totiž především nedostatek vhodných zaměstnanců ve stavebnictví. Týká se to zvláště cizinců, kteří museli zůstat doma. Způsobuje také nejistotu, kvůli které developeři některé projekty v oblasti stavebnictví pozastavují nebo ruší. Oboje výhledově povede spíše k zesílení tlaku na růst cen novostaveb, a to i na Vyškovsku,“ uvažoval ekonom.

Nové bydlení:

Račice-Pístovice: 28 rodinných domů ve čtyřech variantách

Letní pole ve Vyškově: více než 130 bytů v různých dispozicích

Bývalá prádelna Chrištof mezi vyškovským akvaparkem a centrem: 299 bytů

Bučovické terasy v ulici U škol: 59 bytů.

Panský dvůr v bučovických Vícemilicích: 47 bytů