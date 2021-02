Podle něj se mnohdy jedná o notorické neplatiče. Město přitom ročně na odpadové hospodářství vynakládá více než osmnáct milionů s tím, že schodek mezi náklady a příjmy bývá pětimilionový. Letos ve Vyškově po letech navýšili poplatek za svoz odpadu na 696 korun. Doposud Vyškované platili 580.

Část z nich je však od poplatku osvobozená. Dlouhodobě to jsou pochopitelně děti do šesti let věku. Týká se to ale také místních od doby, kdy přesáhnou osmdesát let věku. „Loňský rok byl specifický, protože kvůli protikoronavirovým opatřením lidé trávili mnohem více času doma. Stále se nicméně zaměřujeme zejména na podporu a motivaci ke třídění, a tím i ke snížení směsného odpadu," zdůraznil místostarosta města Roman Celý.

Na rozdíl od odpadu se nemění poplatek za psy. Ve Vyškově činí základní sazba 360 korun. Pokud lidé mají psa v obytném domě, platí za jednoho tisícovku. Zatímco za psy zaplatí obyvatelé města do jedenatřicátého května, poplatek za svoz odpadu je splatný už do třicátého dubna.