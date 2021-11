Platby za odpad formou zakoupení známky na popelnici skončí po Novém roce pro obyvatele Slavkova u Brna. V novém systému budou platit „na hlavu“ ročně sedm set korun s poloviční slevou pro mladší osmnácti let.

Kontejnery na tříděný odpad ve Slavkově. Právě ve třídění jsou Slavkované nadprůměrní. | Foto: Deník/Jakub Dostál

„Bude to pro nás o něco dražší. Hodně přitom třídíme papír a hlavně plasty. Zvláště kontejnery na plast jsou ale stále plné, lidé odpad dávají vedle nich na zem, aby to při větrném počasí létalo po celé ulici. Myslím si, že by více třídili, pokud by tato možnost byla přijatelnější,“ komentovala Luďka Šujanová.