Podle Temerové není prostor na nádražních toaletách pro vozíčkáře dostatečný. „Potřebujeme více místa, ne jenom úzkou kabinku, kde se vozík nevleze. Navíc tam není madlo, za které by se člověk chytil a podobně. Jako cestující na vozíčku si ani nemám kde umýt ruce. I my bychom ocenili kulturu cestování na moderní úrovni,“ podotkla Temerová.

Toalety by si rekonstrukci zasloužily

Polišenský potvrdil, že by si toalety zasloužily rekonstrukci, ale firma ji uskutečnit nemohla. „Je pravda, že chybí větší koje pro vozíčkáře. Bohužel to ale technicky nebylo možné napravit. Uvažovali jsme o tom, ale bylo by to velmi náročné, vše bychom museli rozkopat. Byl by to složitý proces a bohužel nám na něj nezbyly peníze. Musíme pracovat s tím, že budovu v historii nějak postavili, a to nás omezuje,“ připustil.

Redakce Deníku oslovila rovněž zástupce města Vyškov. Mluvčí města Michal Kočí sdělil, že budova má soukromého vlastníka, kterým není město, tudíž k situaci nemá co říct a nechtěl ji podrobněji komentovat.

Přes své výhrady Temerová doplnila, že rekonstrukce autobusového nádraží přinesla i spoustu kladných věcí a ocenila, že i autobusy jsou bezbariérové, což ocení také matky s kočárky.

Za další úpravy, které by pomohly vozíčkářům, by byla vděčná. „A nejen já, ale i starší a mladší lidé o berlích nebo s vozíčky, o které se opírají. Moc by to pomohlo,“ apelovala.