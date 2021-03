Prostory ve stanici Sokolnice-Telnice si ponechají historický ráz. „V objektu dělníci vymění dveře a okna a dají novou fasádu včetně zateplení. Doplníme také prostor pro občerstvení a přibudou bezbariérové záchody,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Předpokládané náklady budou třiatřicet milionů korun.

Opravy nádražních budov na jihu Moravy 2021:



* Brněnsko: Sokolnice-Telnice

* Břeclavsko: Novosedly, Šakvice

* Hodonínsko: Vracov

* Vyškovsko: Ivanovice na Hané, Vyškov

* Znojemsko: Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov



další roky:

Zaječí, Znojmo, Hodonín, Moravský Písek a Hrušovany u Brna

Telnický starosta František Kroutil řekl, že o opravu budovy místní usilují už několik let. Objekt patří do katastru obce. „Starý je více než 150 let, má rozbitá okna. Při kontrole se navíc zjistily závady jako špatná vazba střechy,“ doplnil.

Po opravě je nádražní budova v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. „Ještě tam pokračují práce na zateplení budovy a zřízení bezbariérového přístupu. Hotovo má být v květnu,“ zmínil Gavenda.

Pokračuje rekonstrukce výpravní budovy v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově na Znojemsku. Dělníci tam dodělávají fasády, na kterých jsou zachovány zdobné prvky a zcela nový je přístřešek před budovou.

Práce skončí do konce března. „Jelikož se nádraží nachází uprostřed obce, doprovázet ji budou i další investice z naší strany. Vznikne nové osvětlení, opravíme kanalizaci, vodovody a chceme vybudovat přechod přes kolejiště i pro komfortnější přepravu kol, protože naše území je díky své rovné ploše s cyklistikou úzce spjaté,“ nastínil starosta Petr Škarek.

Správa železnic plánuje letos opravit také výpravní budovu ve Vyškově, kde dokončení prací očekávají v srpnu, ve Vracově na Hodonínsku má rekonstrukce skončit o měsíc dříve.

V Novosedlech a Šakvicích na Břeclavsku začnou opravy podle plánu ve třetím čtvrtletí letošního roku. „V rekonstrukci jsou dvě nádražní budovy. Jedna přímo v centru Hustopečí, která už je dokončená. Druhá budova ve stanici Šakvice je stále v přestavbě. Dostávám stížnosti od lidí, že tam zavřeli toalety a oni nemají kam chodit na záchod,“ podotkla hustopečská starostka Hana Potměšilová. Obě budovy patří do katastru Hustopečí.

Železničáři plánují do budoucna opravit i další výpravní budovy na jihu Moravy. „V různých fázích přípravy jsou zamýšlené rekonstrukce nádražních budov v Zaječí, Znojmě, Hodoníně, Moravském Písku a Hrušovanech u Brna,“ vyjmenoval mluvčí Gavenda.

MICHAL HRABAL

BARBORA PEŠTÁLOVÁ