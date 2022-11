Žádné toalety ve vlaku. Z Vyškova do Brna lidi pojedou týden jen v autobusech

Příští týden se cestující připraví od úterý až do neděle na vlakovou výluku na trase z Přerova přes Vyškov do Brna. Potrvá vždy od půl osmé ráno do půl druhé odpoledne. Změnám se přizpůsobí lidé využívající linky R8, R12 a S71. „Autobusy náhradní dopravy už pro ně máme zajištěné,“ potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. To stejné platí i pro společnost RegioJet.

Výluka na železnici při cestě z Budějovic do Prahy 30. června končí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová