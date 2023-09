Aktuálně máme děti od roku a půl do tří let. Pro mnohé z nich je to úplně první zkušenost s odloučením od pečující osoby. Právě proto je pro nás důležitý správný proces adaptace, stejně jako individuální potřeby každého dítěte. Dáváme si záležet na komunikaci s rodiči, sdílíme s nimi, jak se u nás dítku daří a líbí a podle toho pak upravujeme délku a četnost docházky.

Seznamují se nějak v předstihu s neznámým prostředím?

Ještě před zahájením školkovské docházky u nás připravujeme takzvané adaptační dny. Ty jsou připravené pro děti i jejich rodiče. Společně navštíví školičku poprvé a stráví tu nějaký čas. Dítě si přivykne na nové prostředí a získává důležitý pocit bezpečí. Další návštěva, která pokračuje už bez přítomnosti rodičů, je tedy o něco jednodušší. I adaptační dny jsou různorodé pro každé dítko. Některé tu samo stráví třeba i dvě hodiny, jinému prozatím postačí pár desítek minut.

Jak tedy od září vypadá vaše běžná pracovní doba?

Dveře školičky se otevírají v půl osmé ráno a o půl čtvrté odpoledne se loučíme s posledními školkáčky. Stále platí, že u nás jsou děti různě dlouho podle toho, jak se adaptují. Nicméně počítáme s tím, že během září se proces adaptace podaří ukončit a děti pak zůstávají do odpoledních hodin.

Rozšíření školky ve Vyškově radnice odsouvá. Upřednostní zděnou přístavbu

Jak početný je tým pedagogů? Jsou děti rozdělené do více skupin?

U nás je to tak, že jsou vždy tři až čtyři pečující osoby na maximálně dvanáct dětí, z nichž vždy alespoň jedna má pedagogické vzdělání. Toto nevychází z žádné legislativy, máme to tak nastavené jednoduše proto, že nám to dává největší smysl. Děti jsou rozdělené do dvou tříd, Soviček a Kukaček. Věříme, že nám vyšší počet pečujících osob dovoluje přistupovat k dětem individuálně a podporovat jejich jedinečné zájmy a talenty. Právě to totiž považujeme za klíčovou hodnotu kvalitní péče a vzdělávání. Pedagogicko-pečující tým, který ve Vyškově máme, jsme vybírali velmi pečlivě. Potkali jsme se s desítkami zájemců a ty pravé vybírali na základě jednoduchého klíče, kterým je kombinace respektujícího přístupu, zkušeností, vzdělání a láskyplného vztahu k dětem. Máme velkou radost, že jsme ve městě a okolí takový tým lidí našli.

Kterým aktivitám se během dne školička věnuje?

Jmenuje se Veselé notičky, a jak už tedy název napovídá, prostor u nás má hudba, pohyb i volná hra. Inspirujeme se v řadě pedagogických koncepcí, zároveň se ale nechceme striktně vyhraňovat. To znamená, že si z každého směru vybereme, co je nám zrovna blízké. Dětem nabízíme bezpečné a podporující prostředí, ve kterém se učí komunikovat své potřeby a zároveň respektovat potřeby druhých. U takto malých dětí se jedná především o malé velké starosti, jako třeba to, kdo si právě teď bude hrát s konkrétní hračkou. Čím dříve se ale naučí fungovat v kolektivu a chápat potřeby své i svých vrstevníků, tím kvalitnější základ se propíše i do jejich budoucího života.

Co nejdůležitější dětem v takto nízkém věku poskytujete?

Respektující přístup a připravené prostředí pro poznávání světa dle jejich potřeb, chuti i tempa. Zároveň jim v tomto procesu laskavě a důsledně nastavujeme hranice, ve kterých je bezpečné objevovat a ve kterých jsou už na hranici komfortu druhých lidí okolo nich nebo vlastního nebezpečí. A samozřejmě jsou to děti, ty si chtějí hrát, chtějí mít prostor pro vlastní svět, hru i fantazii. U nás všechno toto podporujeme. Veselé notičky vedeme komunitně. Říkáme, že školičky jsou pro děti, ale i jejich rodiče. V tomto a příštím roce proto plánujeme řadu sousedských akcí, při kterých propojíme rodinu se školičkou, a taky umožníme rodinám poznat se vzájemně.

Novinky na vyškovských školách a školkách: nová střecha i venkovní učebna

Spolupracujete také s nějakými vyškovskými organizacemi?

Toto město máme rádi. Je plné skvělých lidí, proto domlouváme spolupráce s dalšími institucemi a lidmi z Vyškova. Například s Knihovnou Karla Dvořáčka, kde jsou velmi vstřícní a podporující lidé, kteří nám pomohli najít naši čtecí babičku. Od října k nám bude pravidelně docházet číst pohádky během poledního odpočinku. Máme v plánu ještě oslovit Základní uměleckou školu, navázat spolupráci s domovem pro důchodce a dalšími organizacemi, které sdílí podobné hodnoty jako my.

Nastoupili k vám s ohledem na současné události také děti z Ukrajiny?

Máme odtud několik dětí, které pozvolna adaptujeme do kolektivu. Oporu jim nabízíme v jejich rodném jazyce, ale plně je podporujeme i v osvojování českého. Je báječné, jak obratné jsou v obou jazycích po velmi krátké době. Působí u nás také úžasná paní učitelka z Ukrajiny. Podporujeme tak ukrajinskou komunitu ve Vyškově.

Zajišťujete také svačiny nebo obědy?

Ano, záleží nám totiž i na tom, aby děti měly během dne kvalitní stravu. Obědy nám vozí místní dodavatel, svačinky jim připravujeme sami ve spolupráci s bio farmou. Ta nám zajišťuje dovoz kvalitních mléčných produktů.

ŠKOLIČKA VESELÉ NOTIČKY

Adresa: Jiráskova 5, 682 01 Vyškov

Kapacita: pro 24 dětí z Vyškova a okolí

Celodenní docházka: od 7:30 do 15:30

Školkovné za měsíc při docházce v 5 dnech v týdnu: 4 720 Kč

Stravné za měsíc při docházce v 5 dnech v týdnu (svačiny, oběd a pití): 2 000 Kč

Možnost docházky pouze na 4, 3 nebo 2 dny v týdnu při nižších cenách školkovného i stravného

Možnost půldenní docházky: od 7:30 do cca 12:30 při nižších cenách