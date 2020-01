Šestý ročník čtenářské soutěže Knižní výzva vyhlásila v novém roce Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Čtenáři se jí mohou účastnit až do konce července.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Zavřel

Lidé starší patnácti let mají za úkol přečíst tři knihy od českého autora a tři knihy od slovenského autora. Dětem do čtrnácti let stačí přečíst dvě knihy z každé kategorie. Po konci soutěže čtenáři obdrží kontrolní otázku k obsahu knih. „Hlavní cenou v kategorii od patnácti let, kterou věnuje Klub přátel knihovny, je účast na zájezdu Literární toulky do Bratislavy pro jednoho výherce a jednu další osobu navíc,“ lákají pracovníci knihovny.