I když některé zoo v republice ohlašovaly kvůli ztrátám zdražování vstupného, Vyškova se to zatím netýká. „Ceníky jsme upravovali už minulý rok. Děláme to pouze občas, zpravidla k tomu přistupujeme asi po dvou nebo po třech letech. Letos to určitě v plánu není,“ ujistila ředitelka.

Téměř sto nových míst ve školce: Vyškov se chystá na nové rodiny. Víme jak

Zatímco loni byl hlavní novinkou v zoo nový výběh pro psy dingo, kteří se do Vyškova vraceli po delší době, letos jsou v plánu spíše menší investice. „Zoopark přebuduje expozici vodní drůbeže,“ informoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Provozovatelé místní zoo se i nadále specializují na chov domestikovaných druhů zvířat, což je případ i tohoto pavilonu. „Překopeme v něm jeho středovou část, kde je v současnosti pouze jedno jezírko. Založíme soustavu vodních ploch, do kterých drůbež rozdělíme. Plánujeme tam také novou výsadbu, takže vznikne delší návštěvnická trasa. Dokončení chceme už do podzimu,“ potvrdila Nepeřená.

NÁVŠTĚVNOST ZOO



Po propadu návrat k normálu.



2021 - 202 tisíc návštěvníků.

2020 - 165 tisíc.

2019 - 201 tisíc.

Zmínila také nový chodník spojující části zoo zaměřené na zvířata z Afriky na jedné straně a z Asie na straně druhé. „Zájemci tak získají atraktivnější výhled. Dál už chystáme pouze drobnosti v podobě oprav stávajících expozic,“ doplnila ředitelka vyškovské zahrady.

Stále pociťuje omezení s ohledem na pořádání akcí v zoo kvůli platným opatřením proti šíření covidu. „Nás se naštěstí týká pouze část z nich. Aktuálně ale organizujeme pouze přednášky. Jinak jsme vše ostatní zrušili a nezbývá nám než počkat, jak se situaci vyvine dál,“ dodala Nepeřená.

Kvůli přednáškám míří zájemci do Hanáckého statku v areálu zoo. Na nejbližší termín pohovoří už ve čtvrtek od sedmnácti hodin ředitel Knihovny Karla Dvořáčka Pavel Klvač o rumunském Banátu, do kterého opakovaně s oblibou cestoval i kvůli místní české komunitě s dlouhou tradicí.

„Banát je láska na celý život. Jezdil jsem do těchto končin přes dvacet let. Nakladatelství Academia vydalo také krásnou knihu Přenesená krajina – český venkov v rumunském Banátu, do které jsem přispěl svým textem,“ popisoval Klvač svůj vztah k regionu s pestrou historií.

Třetího února pak povypráví Milan Václavík o jihoamerické Kostarice, zatímco desátého února seznámí účastníky přednášky s cestováním po zemích Beneluxu v osmdesátých letech tentokrát Luboš Kadlec.

Zoo ve Vyškově se v současné době chlubí chovem téměř dvanácti set zvířat ve 123 druzích nebo plemenech. Návštěvníci v areálu najdou i Dvoreček naší babičky, kde přichází do přímého kontaktu s domácími zvířaty a mohou je i nakrmit. „Zažily jsme tam s děvčaty krásný den. Návštěvu určitě doporučuji,“ hodnotila zážitek jedna z návštěvnic Gabriela Němečková.