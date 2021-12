„Zájem lidí nás překvapil. Celkovou kapacitu máme pro 350, ale zatím se nám jich nahlásily tři stovky s tím, že další ještě přibývají. Původně jsme přitom řešili, jestli naplníme minimální kapacitu. Očkovat se bude celé dopoledne v kulturním domě Bonaparte, podle mých informací převažuje zájem o třetí posilovací dávku od firmy Pfizer,“ potvrdila ve středu mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Lidé tak na výzvu reagovali pohotově. „Organizátorem je tady ale město, takže na jeho zástupcích záleží i případné další opakování akce,“ komentovala mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Vakcinace se netýká dětí mladších osmnácti let. Je možné využít očkování první, druhé i třetí dávky Pfizer, ale také jednorázovou dávku Janssen. Všem zaregistrovaným dorazí ve čtvrtek SMS s dalšími organizačními pokyny včetně přesného času.

„Zájemci si při registraci vybírají vakcínu, máme i případy první dávky. V kulturním domě Bonaparte nakonec obsadíme s očkováním všechny sály. I do budoucna ale bude potřeba zajištění funkčního systému. Prozatím pouze zvažujeme, že by byl ve městě určený jeden praktický lékař, který by očkoval bez registrace,“ dodala Slámová s tím, že je zatím vše o domluvě.

Případní zájemci mají do čtvrtka stále ještě příležitost, aby se registrovali. Zavolají kvůli tomu na telefony 703 155 111 nebo 603 144 374. K dispozici je pro ně zatím také e-mail hana.pavezkova@slavkov.cz.