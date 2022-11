Screeningu, diagnostice a léčbě nejen nádorových onemocnění vylučovací a mužské pohlavní soustavy se věnují zdravotníci ve Vyškově již od roku 1972. „Tehdy bylo naše urologické oddělení založené jako jedno z prvních v republice. Vedl ho primář Zdeněk Schaefer, který byl jeden z prvních lékařů v republice s atestací v tomto oboru, jež se teprve formoval. Doktor Jiří Banovský se poté významným způsobem zasloužil o rozvoj a modernizaci přístrojového vybavení, díky kterému poskytujeme nadstandardní péči pro pacienty našeho okresu ale i širokého okolí,“ shrnul ředitel.

Zájemci o vyšetření dorazí patnáctého listopadu na ambulanci ve vyškovské nemocnici, kde se jich od sedmi do čtrnácti hodin ujme tým zdravotních sester a lékařů. Akce souvisí s Movembrem, který je charitativní a každoročně se konající událostí. Jejím účelem je získání prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů.

Začalo to obyčejnou sázkou u piva v roce 2003 v australském Melbourne, kdy se dva kamarádi vsadili, že vrátí do módy knír pánskou ozdobu. O rok později založili webovou stránku a rok nato se spojili s Australskou nadací boje proti rakovině prostaty. Během několika let se stal knír a listopad právě symbolem boje proti rakovinám varlat a prostaty. Stránky těch dvou kamarádů jsou dodnes funkční a nabízí základní informace o samovyšetření a prevenci v boji proti těmto zákeřným chorobám.