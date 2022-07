Podle něj by doprava například do statku Kašparov měla z jedné strany zůstat otevřená. „Z další strany by se to ale klidně mohlo uzavřít, protože co vím, tak tudy občas jezdí třeba někdo, kdo byl v Drnovicích na fotbale. Dal si nějaké to pivo a aby se vyhnul hlavní silnici, zkrátí si cestu tudy,“ popisoval Baldík.