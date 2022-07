Zákazy řidiče neodrazují. Cyklostezku z Nosálovic do Drnovic zajistí zábranou

/FOTO/ Se zákazovými značkami si hlavu nelámou. Případy řidičů vyjíždějících na cesty nebo cyklostezky, kde nemají co dělat, hlásí Vyškované i cyklisté z okolních obcí. Na cestě z vyškovské místní části Nosálovice do Drnovic přibude už ohlášená zábrana, není to však jediná lokalita s podobnými problémy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Město už ohlásilo, že cyklostezku z Nosálovic do Drnovic zajistí v budoucnu fyzickou zábranou. | Foto: Deník/Jakub Dostál

„Platí to i po staré cestě někdejšího Jednotného zemědělského družstva z Drnovic do místní části Opatovice. Je to v podstatě ta stejná situace. I přes zákaz tudy jezdí auta a občas i řidiči, kteří už mají něco popito,“ popisuje situaci Jan Baldík z nedalekých Komořan. Vyškovan zdolal Kilimandžáro: Myslel jsem na všechny, kteří mě podporovali CESTY A CYKLOSTEZKY



* Vjezd osobním autům zakazují značky.

* Přesto si řidiči zkracují cestu.

* Na stezce z Nosálovic do Drnovic přibude příští rok zábrana.

* Další případy hlásí lidé ze stezky z Drnovic do Opatovic. Dodržování zákazu je důležité i pro Marka Suchomela, k chování některých řidičů. pochopení nemá. „Na cestě do Drnovic jezdí auta velmi často. Shovívavost není na místě, je to pro pěší a cyklisty. Bývají tam navíc malé děti,“ komentoval Suchomel. Možnost využití zábran však vzbuzuje také některé rozporuplné reakce. „Auta na cyklostezku samozřejmě nepatří, ale nemyslím si, že zábrany jsou dobré řešení. Pak se například při zranění cyklisty v takovém úseku stezky na místo nedostane ani sanitka,“ uvažoval o rizicích opoziční zastupitel Libor Bláha. Podle zástupců vyškovské radnice je ale takový postup obezřetný. „Fyzické zábrany se instalují pouze tam, kde dochází k častému porušování pravidel. Musíme rovněž zvažovat, zda to nezpůsobí i jiné komplikace právě v případě zásahu Integrovaného záchranného systému,“ zdůraznil místostarosta Vyškova Roman Celý. Především na sociálních sítích kritici hájí rozhodnutí některých řidičů jako nutnost například kvůli lepšímu přístupu do zaměstnání nebo kvůli přetížení silnic. Pochopení pro to nemá Marie Urbánková. „Jsem jednoznačně pro, aby na cyklostezky žádná motorová vozidla nesměla. Silnic je všude spousta. Pokud by tam někdo vjel, tvrdě trestat,“ komentovala Vyškovanka. Zmínila přitom příznivé zkušenosti se zábranou v další lokalitě. „Na stezce z Koziny na Svojsíkovu ulici jsou také zátarasy a je tam klid. Chodci pohodlně projdou, kola projedou, auta ne. Ani to už nikdo nezkouší,“ popisovala Urbánková. Podle Jana Baldíka je na cyklostezkách někdy potřeba, aby se autu složitěji vyhýbal. „Obecně je nedodržení zákazu vjezdu velmi špatné a neakceptovatelné, stejně jako je pokutovatelné,“ doplnil krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek. Vyškovan zdolal Kilimandžáro: Myslel jsem na všechny, kteří mě podporovali Zábrana u cyklostezky z Nosálovic do Drnovic je kvůli nutnosti k rozšíření osvětlení v plánu až na příští rok, loni ji dělníci vyfrézovali, opravili výtluky a doplnili obruby. Zástupci města si problémů jsou vědomi, zatím ale dle jejich vyjádření projektují a konkrétní termíny neovlivní. Jiné podobné opatření v dalších lokalitách aktuálně ve hře není. Z dalších měst na Vyškovsku mají místní k dispozici cyklostezku například ve Slavkově u Brna. „Máme oficiálně jen jednu, ale tam naštěstí tento problém neřešíme,“ ujistila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu