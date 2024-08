Nová parkovací místa přibydou do konce letních prázdnin u Základní školy a Mateřské školy Letní pole ve Vyškově. Celá stavba je rozdělena do čtveřice objektů: podélná stání, nové parkoviště na ploše bývalého víceúčelového hřiště, rozšíření obslužné komunikace a nový chodník pro pěší.

„Letní pole se přidává ke školám, kde se osvědčilo krátkodobé parkovací stání Kiss and Ride. Jde o místa určená k výstupu a nástupu dětí, které do školy vozí rodiče. Vzniknou tři, dvě postavíme po pravé straně před přechodem pro chodce směrem k Drnovicím, jedno pak za přechodem. Cílem je pochopitelně posílení bezpečnosti dětí,“ řekl vyškovský místostarosta Karel Goldemund.

Se stejným dopravním režimem je navržené i parkoviště namísto bývalého hřiště, které je už několik let k parkování využívané. „Jeho povrch jsme doporučili z betonové distanční dlažby, přístupový chodník pak bude tvořit zámková dlažba. Částečně odstraníme oplocení. Parkoviště nabídne dvacet míst, z toho dvě poslouží pro invalidy,“ doplnil místostarosta Roman Celý.

Vznikne také nový vjezd. „Rozšíříme stávající obslužnou komunikaci na šířku pro obousměrný provoz vozidel. Parkoviště bude v režimu K+R omezené na pracovní dny, a to vždy do pěti odpoledne, následně bude do šesté hodiny ranní sloužit jako veřejné parkoviště,“ upozornil Celý.

Zvýšení bezpečnosti

Autem vozí své děti do tamní mateřinky nemalá část rodičů. „Nezapomínejme, že v prostorách školy jsou v provozu tři třídy. Dosavadní stav nutil řidiče zastavovat a parkovat v okolí budovy, kde navíc dochází k nárůstu dopravy bytovou výstavbou naproti škole. Investice tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ sdělil Celý.

Nálady prací přesahují 2,2 milionu korun. Investiční technici městského úřadu navíc stavbu koordinovali ještě s opravou komunikace podél samotné školy. Dochází k výškové úpravě poklopů kanalizačních šachet a uličních vpustí, zmizí výtluky a nerovnosti.

Zástupci radnice zmínili v tiskové zprávě i výměnu obrusné asfaltové vrstvy a přídlažby v rozsahu od přechodu pro chodce k ulici Maxima Gorkého po konec školního pozemku směrem k Drnovicím.

„Dojde také k obnově vodorovného dopravního značení. Náběhy zpomalovacího prahu, na němž je přechod pro chodce, zvýrazní žluté značení ve tvaru trojúhelníku,“ dodal místostarosta Celý.