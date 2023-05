/FOTOGALERIE/ Rekordní účast na letošním již jednadvacátém ročníku Habrovanského otevírání šoupátek ohlásili pořadatelé na Vyškovsku. Sraz historických vozidel má v obci už velkou tradici. „Přijelo jednaosmdesát registrovaných motocyklů a 134 registrovaných automobilů. Mimořádný zájem byl i ze strany návštěvníků. Počasí bylo chladné a větrné, ale také slunečné. Shodli jsme se, že nám ho nahoře zařídil náš doživotní prezident, který už zemřel stejně jako dva další zakládající členové,“ hodnotil pondělní akci za spolek Přátelé historických vozidel Bronislav Nejtek.

Rekordní účast ohlásili pořadatelé na jednadvacátém ročníku Habrovanského otevírání šoupátek. Přijelo jednaosmdesát registrovaných motocyklů a 134 registrovaných automobilů. | Foto: se souhlasem Luboše Uhera

Připomněl, že letos zemřel i sběratel veteránů František Prosecký z Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině, který býval nejznámější osobností mezi sběrateli veteránů a velký srdcař vozidel Tatra.

Zvolení účastníci si převzali poháry pořadatelů a starostky Jaroslavy Stejskalové. Návštěvníci, kteří přišli v dobovém oblečení, dostali lahvové víno, zatímco děti potěšily drobné sladkosti.

Zajímavým zpestřením byl autobus Škoda 706 RTO LUX zapůjčený od Ladislava Tetery. „Pan Král, kterého titulujeme jako našeho ministra dopravy, zařídil znovu zprovoznění po dlouhodobé odstávce, aby pak zdarma mohl vozit návštěvníky z Rousínova do Habrovan a zpátky. Jezdil kyvadlově přibližně každou hodinu. Vyznačili jsme pro něj zastávku, děti i dospělí se tak svezli v autobusu z padesátých let,“ doplnil Nejtek.

Účastníci za veterány mířili do zámeckého parku, který potok uprostřed dělí na dvě části. V přední našli auta a motocykly z doby před rokem 1950, většinou byly ještě předválečné. V zadní části pak zájemci obdivovali vozidla, která vznikla po tomto roce. Občerstvení zajistili pracovníci Zámecké oranžerie Habrovany.

„Zvláštní poděkování patří členům Fordever Clubu Brno, kteří nám na srazu pomohli s parkováním aut. Chci také poděkovat účastníkům, návštěvníkům a všem, co se na organizaci akce podíleli. Děláme to nezištně, nikdo na tom nevydělává a spíše do toho sami dáváme vlastní peníze a čas. Náš ministr dopravy je zároveň největší sponzor. Dále přispívá i obec, celá akce je pořádána pod záštitou starostky,“ uzavřel Nejtek, který počítá s dalším srazem v Habrovanech zase příští rok.