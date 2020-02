Fond nabízí prostředky k podpoře vzájemné pomoci mezi samosprávami. „Do projektu vstoupil Slavkov spolu s Trenčianskými Teplicemi. Ty totiž mají v plánu v podobném duchu revitalizovat vlastní lázeňský park,“ uvedla Slámová.

Slavkovský zámek se zatím připravuje na novou sezonu. „Možnost úprav cest parku samozřejmě vítáme, i když bude záležet na tom, jestli se vše vydaří,“ sdělila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Využití peněz blokovaných v rozpočtu města na opravy je totiž získáním dotací podmíněné. „Slouží na předfinancování projektu, pětaosmdesát procent sumy by se pak městu vrátilo z evropských fondů. Pokud nebudeme v žádosti úspěšní, do žádné akce se nepustíme,“ zdůraznila mluvčí.

Lepší cesta k altánu

O případné nové podobě cest mají na zámku už jasnější představu. „Podle našich plánů by měly být zpevněny a orámovány. Tím by se celý prostor navíc pocitově vyčistil a projasnil,“ dodala ředitelka.

Obnovu parku ocení i návštěvníci. „Bylo by to určitě v pořádku,“ komentovala to třeba Marcela Kupková.

Změny také lidem umožní snadnější pohyb po areálu zámecké zahrady. „V plánu je totiž také nový přístup ke zrenovovanému altánu, který bude jistě vítaným zpestřením procházek po parku,“ dodala Oubělická.

Zatím není jasné, jestli Slavkov dosáhne na dotace. „Je složité dělat prognózy,“ dodala Slámová.