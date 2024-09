Jakub Dostál dnes 15:04

Do zámeckého parku ve Slavkově u Brna se lidé od čtvrtka dočasně nepodívají. Pracovníci zámku park uzavřeli až do odvolání, toto opatření vysvětlují bezpečím návštěvníků s ohledem na počasí. Na prohlídku do samotné barokní památky však zájemci stále vyrazit mohou.