Připravené budou dva různé okruhy. V první variantě bez stezky v horní části parku potkají zájemci pouze mírnější strašidla v čase od dvaceti do dvaadvaceti hodin.

Vstupné je pro tuto variantu osmdesát korun na osobu, pro děti do tří let zdarma. Vstupenky platí pouze pro první okruh, k zakoupení jsou buď osobně na Turistickém informačním centru nebo online ZDE.

Ve slavkovském parku budou číhat strašidla. Odvážlivci projdou stezkou.

Koupě vstupenek je možná také na místě, ale účastníci se mohou vyhnout případnému čekání na pokladně.

Druhý okruh představuje strašidelný park se stezkou. „Ten je vhodný pro starší děti a jejich rodiče. Doporučený věk dítěte je zhruba deset let,“ informovala Radka Mikulincová z programového oddělení slavkovského zámku.

Tento okruh bude nachystaný ve spodní části parku. Podstatný je pro zájemce čas na jejich vstupence.

„V předprodeji si vyberete čas vstupu do stezky a v tento čas se dostavíte do spodní části parku, kde naleznete startovací pole a vydáte se na strašidelnou stezku. Kvůli omezené kapacitě, nebude do trasy vpuštěn nikdo dříve ani později než v čas uvedený na vstupence. Zjednodušeně: přijďte klidně ve dvacet hodin a bavte se v horní části, ke stezce odvahy však nemá smysl chodit jindy, než na vámi zakoupený čas,“ vysvětlovala Mikulincová.

Vstupné je v tomto případě za sto padesát korun na osobu. „Vstupenky zahrnují oba okruhy. Tady je ovšem nutnost zakoupení v předstihu,“ zdůraznila Mikulincová.

Zájemci zakoupí tyto vstupenky již nyní online ZDE.

Teoreticky je možnost k zakoupení na místě. Postrádá to však platnost v případě, že se kapacita prohlídek zaplní již v předprodeji.

„Vašim úkolem na strašidelné stezce bude získat číselný kód, který vám umožní dostat se k odměně. Cílem rozhodně není vyvolávat hrůzu, ale to jak se děti bojí nebo nebojí, je velmi individuální a vy znáte vaše děti nejlépe. Na stezce narazíte na stará známá strašidla, ale i obludky, které zatím nikdo nespatřil,“ popisovala pracovnice zámku ve Slavkově.

Vstup do parku bude možný jižní branou od náměstí. Východ pak bude umožněn severní branou.

V den konání akce sedmého září bude park pro veřejnost uzavřen od sedmnácti hodin a znovu otevřený bude ve dvacet hodin pouze s platnou vstupenkou. Celý areál se uzavírá o půl jedenácté večer. Platí zákazy vstupu se psy a jinými zvířaty.