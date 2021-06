Právě tvůrci generelu navrhli rekonstrukci Nového zámku v duchu osmnáctého století. „Této myšlenky se chceme držet. Obnoví se například průhledy jednotlivými místnostmi, kamenné obložení dveří, klenby a především barokní sál v prvním patře,“ informovala radní Blanka Mikulková.

Návrat k původní podobě má završit zvýšení věžové brány, rondelu a vybudování přístavby, která je spojí. „To však v této fázi neplánujeme. Důležitější je pro nás vytvoření zázemí obslužného dvora a výtahu, abychom mohli snadno realizovat expozici,“ doplnila Mikulková.

Celkové náklady na všechny fáze obnovy počítali architekti v řádu stovek milionů korun, nezbytné budou dotace. „Vycházeli jsme z cen na trhu stavebních prací, které se mění. Svoji roli tedy sehraje načasování stavby,“ doplnil architekt Všetečka.

Město chce obnovu rozprostřít do příštích let. Realizace první váze je v plánu na šest let, ale kompletní projekt zasáhne do řady volebních období. „Usilujeme proto o shodu napříč politickým spektrem,“ zdůraznil starosta Vyškova Karel Jurka.

Zastupitelstvo kvůli tomu vytvořilo tři pracovní skupiny. Každá politický klub v zastupitelstvu v nich má svého jednoho politického zástupce. "Je důležité, aby shoda na projektu pokračovala nezávisle na tom, kdo bude zrovna na radnici. Jenom projektová dokumentace může stát i deset milionů korun a nechceme, aby to bylo zbytečné. Vize obnovy zámku získala v zastupitelstvu jasnou podporu," zdůraznil Jurka.

Dobrý počin

Přestože zámek získá původní proporce, využíván bude zcela novým způsobem. „Rádi bychom zde vybudovali interaktivní expozici moderní armády,“ nastiňuje radní Mikulková ideu využití zámku. Ještě letos by mělo z veřejné soutěže vzejít jméno architektonické kanceláře, která vypracuje podrobnou projektovou dokumentaci. „Teprve na jejím základě můžeme žádat o stavební povolení a především o dotace. V letech 2021-2027 budou postupně vypsány evropské dotační tituly na opravu kulturních památek, kam právě vyškovský zámek spadá,“ vysvětlila radní Mikulková.

Kvůli kontrole průběhu stavebních prací, přípravě expozice i pro celkový dohled byly již nyní zřízeny tři komise. V nich zasednou kromě tvůrců projektu, vyškovských zastupitelů, politických představitelů města a úředníků také například zástupce armády nebo ředitel zábavního vědeckého parku Vida! v Brně.

Samotný general už město obyvatelům Vyškova představilo. "Už aby to bylo. Snad se otevření po rekonstrukci dožiju. Přeji vedení města, aby to dotáhlo do zdárného konce. Je to dobrý počin. Těším se," komentoval ho na sociálních sítích například Miroslav Hrebíček.