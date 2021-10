„Na začátku byla dlouhodobě hýčkaná myšlenka či přání něco pro Konůvky udělat, kterou sdílel s kamarádem Petrem Valouchem. K určitým rozhodnutím musí člověk dozrát, a tak je přestalo bavit poslouchat řeči, že nikdo nic nedělá, a začali jít za svým „snem“. Získali na svou stranu starostu Heršpic, na jejichž katastru Konůvky leží, byl rád, že se někdo o tuto lokalitu bude starat," popsala místostarostka nedalekých Hodějic Lenka Záleská, která se výsledky jejich práce přesvědčila na vlastní oči.

O svém záměru informovali Zdeňku Měchurovou, která působí jako kurátorka pro podsbírku archeologie středověku v Moravském zemském muzeu. „Na jaře začal kolotoč nekonečné práce – sekání kopřiv a trávy, očištění základů domu, údržba přístřešků nad studánkou a nad pecí, výroba a instalace laviček a v neposlední řadě odvážení pytlů s odpadky. Pořád ale přemýšleli, jak Konůvky více zpropagovat. A tady přišla ke slovu náhoda – článek v jednom místním zpravodaji o jiném milovníkovi historie, Petru Gajdošíkovi, který s celou svou rodinou ve středověkých kostýmech objíždí různé akce zaměřené na historii. Dali dohromady své nápady a narodila se akce Pouť do Konůvek," doplnila Záleská.

Pouť v říjnu absolvovala více než stovka lidí s nadšenými ohlasy. „Bylo úžasné, jak nám všechno klaplo, jak jsme se doplňovali a kdo co slíbil, bez problémů udělal,“ řekl Braný. Zapravdu mu dal i Petr Gajdošík. „Samozřejmě jsme měli obavy, jestli přijdou lidé, jestli se jim to bude líbit, a taky z nějakých neočekávaných komplikací. Doprovodným programem jsme chtěli jen dokreslit, jak vypadali lidé, kteří v Konůvkách žili, hlavním bodem celého odpoledne bylo povídání pracovníků muzeí o vesnici, jak vypadala, co všechno zde archeologové objevili, a jak vesnice zanikla,“ vysvětlil.

Zájmem byl mile překvapený. Množství lidí oba zaskočilo. „Když jsme čekali v údolí u Bohušek, že se připojíme ke skupině poutníků, vyvalil se z lesa dav. Tak mě to rozhodilo, že jsem na chvíli vypadl z role,“ smál se Gajdošík.Důležitá byla ale pro oba pomoc kamarádů a známých. „Jeden třeba neváhal dojet až z Uherského Hradiště s naloženým traktůrkem, aby nám pomohl posekat údolí, jiný nám věnoval starší sekačku,“ uvedl jako příklad Braný.

Do budoucna přitom mají spoustu plánů. „Z těch nejbližších udělat schody ke kostelíku, vysekat na něm nálety, pan Muroň z Muzea v Žarošicích, odborník na hliněné omítky, nám nabídl pomoc se zakonzervováním pece, se starostou Heršpic bychom chtěli v Heršpicích udělat muzeum, jakousi vstupní bránu do Konůvek, vytvořit model vesnice,“ vypočítal Braný, který ale nechtěl prozradit vše. Rozhodně však zájemcům do budoucna v Konůvkách slibuje nové akce.