Problém dnešní doby je v tom, že toho, čeho bychom měli mít ve stravě nejméně, máme nejvíce a naopak. Lidé si nevybírají potraviny podle složení a potřeb těla, ale řídí se jen svými chutěmi ovlivněnými závislostí na rafinovaných cukrech, nasycených tucích, glutamanu sodném a soli,“ vysvětluje.

To je pak zásadní pro stav naší imunity, kterou nyní obzvláště potřebujeme. „Už tak totiž žijeme ve znečištěném prostředí. Pokud nedáváme tělu základní mikro a makro nutrienty, nemáme dostatek pohybu a žijeme ve stresu. Nemůžeme se pak divit, že naše imunita klesá a stoupá nemocnost,“ podotýká.

Tomu, co naše tělo potřebuje, je zkrátka nezbytné věnovat pozornost. „Klíčem je, abychom se zajímali o jeho potřeby a nechovali se k němu jako k popelnici. Naše tělo skutečně není tak náročné, stačí mu každý jeden den doplňovat dostatečné množství vody, bílkovin, vlákniny, sacharidů, nenasycených tuků, vitamínů a minerálů,“ prozrazuje Krejčiříková.

I v časech omezení podle ní není vhodné zůstávat celý den zavřený doma. „Jako zcela zásadní vidím mimo jiné i pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud chceme posílit imunitu, je nezbytně nutné se každý den věnovat alespoň třicet minut venku nějaké fyzické aktivitě. Měli bychom mít také dostatečný spánek a zbytečně se nestresovat,“ říká.

To může být v době, kdy jsou lidé odrazování od toho, aby trávili čas venku, výrazně obtížnější než dříve. „Pro většinu lidí ale není problém si i v této situaci aspoň na chvíli vyrazit do přírody. Spíš je to o pohodlnosti, s přítelem vyjíždíme téměř každý den za Brno,“ poznamenává.

Je také zásadní hlídat si dostatečný příjem důležitých látek v těle. „Při šíření virových infekcí je důležité přijímání dostatečného množství zinku, vitamínu C, fytonutrientů a Omega 3 mastných kyselin. Velmi zásadní je ovšem i kvalita doplňků. To, co můžeme v lékárně koupit, často bohužel nejlepší není,“ podotýká poradkyně.

Těm, kteří tápou, nabízí sama pomocnou ruku bez nároku na odměnu. „Lidem, které zajímá prevence a rádi by se dozvěděli více o potřebách svého těla, nabízím možnost bezplatné online výživové konzultace, kde se dozví vše potřebné a dostanou ode mě návrh řešení,“ poznamenává.

Spousta zájemců ji s tím kontaktuje telefonicky nebo na základě doporučení od spokojených klientů. „Jinak mě mohou zájemci kontaktovat právě prostřednictvím skupiny nebo osobního profilu. Také se stane, že mě někdo zaujme na sociálních sítích a pak ho kontaktuji přímo já sama,“ uvádí.

Sdružuje se s nimi na sociálních sítích ve skupině Buď FIT zdravě a hravě s Kami!, kde s nimi sdílí zdravé recepty, soutěže, živá vysílání a nejrůznější tipy a triky na cvičení. „Je teprve krátce založená, nezabývá se jen dietami, ale celkovou změnou životního stylu. Neorientuji se pouze na lidi, kteří chtějí redukovat hmotnost, ale také na sportovce a ty, kteří chtějí mít více energie, cítit se lépe a jejich zdraví je pro ně důležité,“ dodává Kamila Krejčiříková.