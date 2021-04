Šetrnější, spolehlivější, rychlejší. Taková je oproti antigenním testům metoda PCR. Školy by ji rády využívaly při testování žáků na přítomnost koronaviru. Nemají ale peníze.

Žáci prvního stupně Základní školy Kotlářská v Brně absolvovali první antigenní testy na Covid-19. | Foto: Deník/Jana Tomalová

S výtěrem z nosu dvakrát týdně měla Lenka Samková z Břeclavi problém. Proto svého syna do školy poslat nechtěla. Druhák David si ale návrat do lavice po dlouhé koronavirové odmlce přál. „Koupili jsme plivací testy a šel. Je to podle mě menší zlo,“ vylíčila Samková. Testování ze slin metodou PCR je na základních školách v Jihomoravském kraji ožehavým tématem. Každá z oslovených institucí o něj stojí. Problém je však s penězi.