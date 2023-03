Zastupitelé Vyškova rozhodují o odvolání starostky Karin Šulcové

Odvolání vyškovské starostky Karin Šulcové a radních za hnutí ANO z funkcí bude na programu středečního jednání zastupitelů města. Vyškovskému deníku to potvrdil místostarosta Karel Jurka z ODS. „Když to řeknu v krátkosti, máme jako koaliční partneři jinou představu o tom, jak má starosta vést město. Mluvím v tom za ODS, KDU-ČSL, Náš Vyškov i STAN. Neshody bohužel narůstaly a místo důležitých věcí, které jsme měli před sebou, jsme řešili drobnosti. Řešil se spíše mikromanagement než problémy, které nás čekaly a atmosféra tady už nebyla tak příjemná, abychom se do práce těšili a posouvali město dál,“ řekl Jurka.

Karin Šulcová vykonávala minulé období funkci 1. místostarostky, po podzimních volbách se stala jako první žena starostkou Vyškova. | Foto: Se souhlasem Karin Šulcové