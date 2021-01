O výrazném zásahu do podnikání mluvili také zástupci Slavkovského pivovaru na Vyškovsku. Ztráty v době zavírání restaurací vyčíslil obchodní ředitel Zdeněk Vlček až na devadesát procent.

Zařídit se v nové situaci se musela také Martina Jarošová, která pracuje na kozí farmě u Slavkova. „Skokově klesl prodej počtu kůzlat. Objednávky od restaurací padly a další bylo obtížné hledat. Aby se nám podařilo v krátkém čase kůzlata prodat, zlevnili jsme je o čtvrtinu, oslovili okolní obce s prosbou o vyhlášení prodeje, inzerovali na sociální síti, požádali o pomoc kamarády i rodinu, ale díky ochotě a vstřícnému přístupu zmíněných se nám podařilo se značnou ztrátou kůzlata prodat,“ vyprávěla Jarošová.

Podobné problémy řešil také Kamil Šedivý ve farmě Člupy poblíž Bučovic. „Koronavirová krize nás zasáhla stejně, jako většinu malých farmářů, pro které je prodej na trzích jedním z finančních pilířů. Museli jsme posílit naši komunikaci přes sociální media a web, najít si odbyt našich výrobků jinde a zainvestovat do tvorby eshopu. Naším stávajícím zákazníkům jsme nabídli donážku na kliku,“ popisoval situaci.

Současná krize přitom souvisí také s poklesem příjmů a potencionálním poklesem zájmu i mezi zbytkem zákazníků. „Po prvních omezeních jsme nevěděli, jestli bude o naše výrobky zájem. Přišli jsme totiž o přímý styk se zákazníkem a dosavadní propagace na našich webových stránkách a sociální síti nebyla, dle loňských zkušeností, dostatečně účinná,“ vyprávěla Jarošová.

Omezení shromažďování bylo další ranou. „Padly exkurze školek, díky kterým jsme se mohli dostat do širšího povědomí. Padla naše plánovaná akce "Otevřených vrat", na které jsme chtěli prezentovat novinky v sortimentu, připomenout nabízené produkty a nalákat nové zákazníky. Padly trhy,“ pokračovala.

V době ztráty podstatných zákazníků usilují podnikatelé dlouhodobě o zviditelnění už od prvních jarních omezení. „A to je to, co potřebujeme. Propagaci, abychom dostali informace o naší farmě a výrobcích k co nejširší skupině potencionálních zákazníků. Přesně na to je zaměřen například projekt internetového Slavkovského tržiště, na kterém se podílíme,“ potvrdila Jarošová.

Webový projekt pomáhá lokálním výrobcům, restauracím, hotelům a dalším poskytovatelům služeb s reklamou v relevantní vzdálenosti. „Pomáhají nám též naši kamarádi a stálí zákazníci svými nákupy, reklamou, sdílením našich příspěvků, dokonce dělají hromadné objednávky pro více lidí, kterým poté naše výrobky doručují. Ani jsme nečekali takovou vlnu podpory, je to radost,“ uznala farmářka.