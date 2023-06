V rousínovském parku za Záložnou přivítal ve čtvrtek 15. června režisér David Kříž hlavního hosta divadelního a folklórního festivalu, pana režiséra Zdeňka Trošku.

Foto: Stanislav Mrázek

U většiny lidí není třeba tohoto člověka představovat a hned se vám vybaví spousta komedií pohádek i divadelních her.

Povídání se neslo v duchu začínající tvorby, veselých příhod z natáčení až do tvorby posledních let. Jeho typický humor bavil diváky tak, že se mu ani od nich nechtělo. Krásný večer byl proložen zpěvem členů souboru D.A.V.A. Rousínov a padly i otázky z řad diváků.

Na závěr nechyběla i autogramiáda a pan Troška se rozloučil slovy: Zdraví, to je to nejdůležitější, co člověk má.