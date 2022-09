„Průměrná měsíční mzda dosáhla v Jihomoravském kraji ve druhém čtvrtletí 2022 částky devětatřicet tisíc korun a proti stejnému období roku 2021 vzrostla o 1 655 korun. Ve stejném období činila míra inflace téměř šestnáct procent. Celková reálná mzda v kraji tak s ohledem na inflaci poklesla o téměř desetinu,“ informoval Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Byť se deset procent nemusí zdát jako velký podíl, dlouhodobě se projeví. Každý z oslovených respondentů uvedl, že inflaci každý měsíc pociťuje významným způsobem. A čím déle situace trvá, tím je horší. „Deset procent je hodně. Pociťuji to především na pohonných hmotách potravinách. Částka, která mi na konci měsíce zůstává, je pořád menší a menší. Pokud vůbec nějaká. Do toho máme se spolubydlícími obavy, že se ozve majitelka a zvýší nájem. Nebo hůře, začne mluvit o energiích,“ svěřila se například Barbora Vaculíková.

Podle ekonomů je nutné se obrnit trpělivostí a zapnout úsporný režim. Nadějné vyhlídky na několik příštích měsíců lidé totiž nemají. „Pokles reálných výdělků bude pokračovat v následujících měsících i příštím roce. Propad z letošního druhého čtvrtletí je nejvýraznější v historii České republiky. Za ten celý rok to bude bohužel také rekord. Tam očekáváme propad kolem osmi procent z reálných výdělků,“ nastínil ekonom Lukáš Kovanda.

Čím dál více lidí tak v reakci na snižující se hodnotu peněz na bankovním účtě přemýšlí nad investicemi. „Nejvhodnější mi momentálně přijde peníze vložit do akcií nebo Bitcoinů. Případně je prostě utratit,“ navrhl Lukáš Štrobl z Brna.

Investice jako ochranu pro finance propaguje i Kovanda. Ovšem nic není bez rizika. „Inflace už dolehla i na akciové trhy. Ačkoli pokud si člověk své investice navolí dobře, stále je to nejlepší způsob, jak prostředky ochránit. Peníze lze vložit také dluhopisových fondů nebo nemovitostí. Pokud lidé chtějí nechat v peníze v bance, měli by si vybrat tu s nejvyšším úrokem. Pakliže v bance mají totiž maximálně 2,8 milionu korun, ze zákona o ně nepřijdou, ani kdyby banka zbankrotovala. Peníze by jim pak vyplatil stát,“ vysvětlil ekonom.

Z hlediska jednotlivce je pak logickým krokem v boji s inflací žádost o navýšení výplaty. Pokud na zvyšování mezd však přistoupí každý zaměstnavatel v zemi, situace se možná dočasně zlepší, ale inflační agonii to o to prodlouží.

„Plošné zvyšování mezd jen roztáčí kola inflace. Začarovaný kruh je potřeba přetnout. Bylo by rozumné platové prostředky plošně nenavyšovat. Po přechodnou dobu to sice bude bolet, v konečném důsledku se ale inflace zklidní. Díky tomu pak lidé své bohatství obnoví dříve, než kdybychom neustále přisypávali a inflaci dál roztáčeli. Fáze chudnutí by pak bylo delší. Léčba šokem je účinnější a návrat do kladných hodnot rychlejší,“ dodal Kovanda.

V celorepublikovém srovnání byla průměrná mzda na jihu Moravy třetí nejvyšší.