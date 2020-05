Dvacet kontejnerů s mobilní zelení zaplní v květnu centrum Vyškova. Lidé si na nedostatek květin a zeleně na Masarykově náměstí dlouhodobě stěžují. „Bude to tam krásné. Nebude to už jen beton,“ ocenila plány třeba Dagmar Sommerová.

Přenosné kontejnery se zelení jsou zatím připravené ve Znojmě. Už v květnu jich však dvacet přesunou do Vyškova. | Foto: Město Znojmo

Někteří politici nadšení mírní. „Každá zeleň je dobrá, ale cena, kterou má na to město vynaložit, se mi zdá nepřiměřená. Platí to zvláště v této době, kdy podle velmi optimistických odhadů, bude chybět v rozpočtu Vyškova dvaačtyřicet milionů korun a to jen na sdílených daních,“ zamyslel se třeba opoziční zastupitel Libor Bláha.