Zelená střecha při přístavbě školky na Koláčkově náměstí nebo komunitní park v revitalizovaném sídlišti Nádražní. To je pouze několik příkladů úprav, kterými může Slavkov u Brna reagovat na klimatické změny. Problematická místa, ale i návrhy na jejich řešení, zpracovávají odborníci.

Město už představilo zpracovávanou adaptační strategii místním obyvatelům. | Foto: Slavkov u Brna

„Podle nejnovějších analýz se ani našemu městu nevyhne navyšování počtu tropických dnů s teplotou nad třicet stupňů. Do roku 2030 by jich mělo být o deset procent více, do roku 2050 zhruba o třetinu více a do roku 2100 až jeden a půlkrát více. Změní se rozložení srážek mezi sezónami, rychleji se budou zvyšovat úhrny srážek na jaře, pro léto se trend postupně obrátí a bude jich pro změnu ubývat,“ prozradila k dosavadním výsledkům mluvčí Slavkova Veronika Slámová.