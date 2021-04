Nyní se chce podělit o svůj příběh ve vlastní knize. „Píši tak, jak to vše cítím a chci do knihy dát hlavně sebe a svoje pocity,“ zdůrazňuje Ruská.

Ceník knihy



200 Kč = Kniha s osobním věnováním a podpisem

180 Kč = Kniha s vlastnoručním podpisem. Prosím o zvážení tohoto výběru - v knize bude tištěné, mnou psané, věnování i s podpisem.

160 Kč = Kniha samotná s poštovným

111 Kč = Kniha samotná s předáním ve Slavkově u Brna, nebo ve Vážanech nad Litavou po předchozí domluvě.

100 Kč = Kniha pro personál B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., klienty Domova s úsměvem a pacienty Dialýzy ve Slavkově u Brna =

Připište do zprávy pro příjemce za vaši adresu B.BRAUN

50 Kč = E-kniha



* Číslo účtu: 4368963073/0800 – Tento předprodej platí pouze do 11.4.2021 23:59 hodin.

Dodnes vzpomíná, jak se odpoledne devětadvacátého září 2017 vracela z prvního vyučovacího dne na vysoké škole Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Cestou domů jsem se stala obětí dopravní nehody, která mně, mé rodině i rodině viníka, změnila životy. Tím, že jsem přehodnotila vlastní život, jeho priority, a změnila jsem se já, změnilo se všechno kolem mě. Nehodu jsem přežila díky včasnému zásahu svědků, hasičů a záchranářů,“ vypráví.

Na papír přenesla v jednotlivých kapitolách popis svého života před nehodou, samotnou událost a hlavně období, kdy se zní s trvalými následky zotavovala a vracela se do života.

Prozatím zjišťuje, jaký mají čtenáři o její knihu vlastně zájem. „Rozhodla jsem se pro takový průzkum. Podle výsledků poznám, jestli ji vydám v levnější variantě, nebo zvolím lepší vazbu. Zájemci mi tedy do předprodeje pošlou částku podle uvedeného ceníku,“ vysvětluje.

Po vydání dostanou výtisk podle svého výběru. „Pokud zajistím předprodejem obnos potřebný k lepší variantě vydání, mohu přidat třeba barevné ilustrace, nebo i fotky z mého zotavování po nehodě. Seznámím čtenáře s tím, jak jsem v té době zvládala každodenní činnosti, vaření nebo různé domácí práce,“ vyjmenovává Ruská.

V případě neúspěchu částku z předprodeje vrátí navýšenou o deset procent. „Sama ale věřím, že najdu aspoň tisícovku lidí, kteří mi přispějí, abych jim místo peněz rozesílala hotové výtisky,“ zdůrazňuje žena.

Knihu dává Ruská do prodeje za symbolických 111 korun. „Záleží mi na tom, aby si ji mohl koupit každý, kdo má zájem. Pokud na ni přispěje do nedělní půlnoci, přidám mu k ní také malý dárek. Všechny přijaté částky samozřejmě poctivě zahrnu do daňového přiznání,“ slibuje.

Při zasílání je důležité zmínění adresy a případně i věnování, které Martina Ruská napíše do konkrétního výtisku.

„Pokud si někdo objednává více knih, které chce třeba někomu věnovat, pošle mi k tomu různé vzorové texty. Nemohou být ale dlouhé, jednu ruku totiž nemám a na druhé nosím parézu. Nevydržím dlouho psát, protože mě brzy ruka bolí,“ dodává.