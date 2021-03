„Naše divadelní aktivity jsou ale aktuálně zcela utlumené, a jako kolektiv se v současné době z důvodu nařízených vládních opatření vůbec nescházíme. Díky moderním technologiím jsme zároveň spolu denně kontaktu alespoň přes Messenger a mail. V okamžiku rozvolnění se určitě hned sejdeme, protože toho máme spoustu, co potřebujeme dohánět. Jsou to oslavy narozenin, výběr repertoáru na další sezónu, určení směru kterým půjdeme dál a podobně,“ popisuje Skácelová.

Za normálních okolností zkouší s herečkami jednou týdně vždy v pátek v Pohostinství Pod Lípou. „S blížící se premiérou se zkoušky vždy stávají četnější a delší. S běžným životem, ať už soukromým a nebo pracovním, to je velice těžké skloubit. Ne vždy mají manžel a děti dostatek pochopení pro tuto naši "kratochvíli" a časově je divadlo opravdu celkem náročný koníček. Zatím se nám to ale vždy podařilo a nový kus jsme nazkoušeli a odehráli," říká režisérka.

Soubor tvoří výhradně ženy až na jedinou výjimku v podobě zvukaře. „Ženský kolektiv má svoje specifika, svoji jiskru a náboj, které by jakýkoliv mužský element narušil. Ani do budoucna tak opravdu neplánujeme obohacení souboru o muže. Navíc je docela příjemné se i čas od času od těch chlapů odpočinout,“ směje se Skácelová.

Pro dětské publikum

Při přípravě her spolupracuje s jedenácti herečkami a dvěma kulisačkami. „Vždy v lednu se domluvíme, co budeme hrát. Následně zpracuji scénář, zajistím autorská práva a pak rozdělím role. V červnu předávám scénáře účinkujícím, aby měli čas přes prázdniny na přípravu a v září začínáme se zkouškami. Premiéra bývá začátkem listopadu,“ vysvětluje.

Věnuje se výhradně dětským pohádkám, protože dětské publikum je podle ní nejvděčnější. „Ty filmové pohádky, které znají diváci z televize, přepisuji do divadelní podoby. Celková příprava před premiérou začíná od odsouhlasení kusu, který budeme hrát, a pokračuje přes napsání scénáře, výrobu kulis, kostýmů a samotné zkoušení. To vše nám trvá zhruba šest měsíců,“ vyjmenovává režisérka.

Rozsah jejích aktivit v souboru je přitom širší. „Pokud to covid zrovna dovolí, tak se jako Apollo věnujeme pořádání a organizování různých akcí pro děti a dospělé v naší obci. Jsou to například Pálení čarodějnic, Neckyády nebo Mikulášské besídky,“ dodává Andrea Skácelová.