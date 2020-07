Na důležitost správného zapnutí bezpečnostních pásů nebo na dětské autosedačky upozorňovali v pátek řidiče policejní preventisté při kontrolách na jihu Moravy. Například u silnice I/50 v Malínkách na Vyškovsku. Řidiči by měli dbát i na správné nastavení sedadla. „Měl jsem špatně nastavenou zadní opěrku," poznamenal po kontrole například Ladislav Holubář z Brna.

Jihomoravští policisté v pátek tradiční kontroly na silnicích spojili s prevencí. Řidiče upozorňovali třeba na správné zapnutí pásů. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Podle policejní mluvčí Alice Musilové by si řidiči měli dávat hlavně při delších cestách třeba na dovolenou pozor na to, aby byli odpočatí a měli u sebe dostatek tekutin. „Měli by počítat také s uzavírkami. Velmi nebezpečné je, když si dá spolujezdec nohy na palubní desku, při nárazu to může mít fatální následky," zmínila.