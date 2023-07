Co se v článku dále dočtete? - Kolik takových lokalit se nachází na Vyškovsku? - Jejich význam a využití? - Co využívali naši předci za stavební materiál?

Nejdříve musím zdůraznit, že to je spíše moje volno časová aktivita než povolání. Aktuálně jsem student vysoké školy jiného druhu. Nejdříve jsem se však zabýval spíše archeologií středověku. Když jsem jednou hledal na reliéfních mapách stopy po zaniklých objektech z tohoto období, našel jsem pozůstatky hradiště. Tehdy jsem o nich ještě moc nevěděl, kromě toho, že to byla opevněná místa. Tu lokalitu jsem zkoumal i v terénu, a když jsem zjistil, že není známá v literatuře, kontaktoval jsem archeologa. Napadlo mě, že když jsem takto z ničeho objevil hradiště, je jich možná ještě víc. Zajímal jsem se o to, načítal odborné knížky a množství známých opevněných lokalit dále množil.

Kolik takových lokalit najdeme na Vyškovsku?

Výšinných lokalit obecně evidujeme přibližně čtyřicet, opevněných je z toho dvacítka.

Jaký byl jejich význam a využití? Byla to především obrana?

Je tam především obranný prvek, ale někdy se setkáváme s jinými teoriemi pro každé období. Třeba pro starší dobu železnou to mohly být jakési kontrolní body na trasách s větším pohybem lidí. Někdy byla hradiště malá, jindy ale zase obrovská a souvisela se snahou o vybudování společenského a kulturního centra regionu.

Podle čeho hradiště dělíme a rozlišujeme?

Chronologicky je řadíme podle období stavby a podle toho, jaký měla význam. Naťukl jsem, že v různých obdobích je lidé stavěli v různých velikostech. Souviselo to s dominantními prvky v krajině. Třeba z období keltů je známé opidum u Starého Hradiska nad severním okrajem vojenského prostoru. Je zřejmé, že výšinné lokality z tohoto období na Vyškovsku jsou na něj určitým způsobem navázané a pak zde hrála důležitou roli Jantarová stezka vedoucí přes Moravu. Nová kniha Jantarová stezka umisťuje její dvě větve přímo přes Vyškovsko.

Jsou pozůstatky stále viditelné v terénu nebo to je spíš záležitost pro odborníky?

Hodně se to liší případ od případu, některé pozůstatky jsou velice dobře zachované. Třeba na Černovu u Ježkovic mají valy několik metrů a na Svatém Martinu u Lulče jsou valy někdy až pět metrů vysoké. Naopak někde nejsou skoro viditelné a vyzná se tu znalec, který ví, co hledá. Běžně si to můžete splést se starou cestou nebo úvozy, protože ty valy nemají třeba ani metr.

Daří se stále objevování nových hradišť?

Ano, daří se to. Sám jsem jich na Vyškovsku našel v poslední době hned několik, a to samé se podařilo i pár let nazpět mému dobrému kamarádovi Mojmíru Režnému. Dříve převažoval názor, že počet objevených hradišť je konečný a dále přibudou spíše jednotky případů. Tyto teorie vyvrátil nástup detektorů kovů, pomocí kterých se podařily objevit úplně nové doklady opevnění v lesích. Pro základní výběr vhodných lokalit na Vyškovsku nejčastěji používám stínový model reliéfu krajiny. Když to hodně zjednoduším, představte si 3D model krajiny, kde hledáte stopy lidské činnosti. S technikou tak objevíte i lokality, které nejsou moc výrazné.

Nacházíte na místech doklady o tom, jak tam lidé žili?

Nejtypičtější tam je keramika. Ta dobře určí období, do kterého hradiště spadá. Zvládneme to i na základě kovových nálezů. V terénu zkoumají archeologové třeba i pozůstatky po ohništích.

Pokud se bavíme o stavebním materiálu, co tam naši předci využívali?

To se znovu různí podle období. Nejjednodušší byla dřevohlinitá konstrukce, doplněná třeba o nějakou čelní kamennou plentou, kde byly naskládané opracované kameny. I dřevěné stavby se liší podle složitosti. Setkáváme se například s komorovými nebo roštovými konstrukcemi, které zvyšovaly pevnost hradeb a s tím rostla také složitost jejich budování.

Končila hradiště běžně opuštěná nebo posloužila k další přestavbě?

Některá byla zcela opuštěná a díky tomu si jejich pozůstatky procházíme přímo v terénu. V jiných případech na ně navazovalo další osídlení. Příkladem je na Vyškovsku třeba Zelená Hora, kde bylo hradiště již v době železné. To bylo následně zničeno stavbou nového hradiště v období Velké Moravy. Osídlení zde zaniklo až po stavbě hradu Melice, který se nacházel nedaleko. Jiné lokality skončily zastavěné středověkými opevněními, která zničila jejich pozůstatky. Typické je hradiště Orlov, kde byl vnitřní prostor zničen výstavbou středověkého hradu. Naštěstí se jim to nepovedlo úplně a na okraji kopce máme dochované i pravěké relikty. Na dalších místech je dnes zástavba v podobě domů nebo paneláků, tady pochopitelně nenajdeme už nic.

Jak na závěr hodnotíte z hlediska výskytu hradišť Vyškovsko jako celek?

Pokud se zaměříme na mikroregion mezi Lulčí a Račicemi, tak to je jedna s největších koncentrací na celé Moravě. Nalézáme tam sedm hradišť, což je v moravském prostředí na tak malé rozloze unikátní. Souvisí to s blízkostí hlavní komunikace na známou Býčí skálu i se zmíněnou jantarovou stezkou.