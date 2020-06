Rozhodovala odborná porota, která rozdávala body. „Ceny udělujeme v kategoriích obec, město a služby. Tato soutěž má již dlouholetou tradici. Úroveň webů měst a obcí díky ní stále roste,“ komentoval předseda výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje Radomír Pavlíček.

Klání se konalo už po dvaadvacáté. „Dokonce i malé obce se prezentují krásnými a nápaditými aplikacemi. Autoři internetových stránek pro radnice navíc získají zpětnou vazbu, díky níž se mohou dál zlepšovat a nabízet lidem ještě kvalitnější služby,“ doplnil Pavlíček.

Soutěže se letos opět účastní všech čtrnáct krajů, vítězové celostátního kola budou vyhlášeni na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskuteční v náhradním termínu od osmnáctého do devatenáctého října v Hradci Králové.

Do celostátního kola postupují vítězové jednotlivých kategorií. Zatímco za Jihomoravský kraj to bude v kategorii obce právě Pustiměř, v kategorii město to bude Hodonín, který se svým webem porazil mimo jiné i Vyškov na pěkném třetím místě.