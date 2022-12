Zmínila, že svoz jednou týdně k motivovanosti lidí dle dostupných údajů nepřispívá. „Potvrdila nám to i data ještě nekončícího roku a namátkové kontroly přistavených popelnic. Snížení četnosti ale neznamená, že se některé domácnosti musí obávat, že jim popelnice nestačí. Vždy mají možnost k pořízení další nádoby,“ vysvětlila Slámová.

Svoz totiž není omezený na konkrétní počet nádob. Město však dále ponechává týdenní svoz u bytových domů, kde jsou přistavené kontejnery pro odpad o objemu jedenácti set litrů.

Rozhodnutí vyvolalo u některých místních rozporuplné reakce. Pro zachování týdenního svozu je třeba Valérie Němečková. „Obyvatelé by měli mít moznost, aby se rozhodli pro týdenní svoz, byť za vyšší cenu. Takto nás město staví před hotovou věc,“ konstatovala žena.

SVOZ ODPADU Z POPELNIC:

Doposud jednou za týden.

Od ledna nově jednou za 14 dní.

Poplatek zůstává 700 korun na rok pro osobu.

Za dítě je poplatek 350 korun.

V platnosti zůstane roční poplatek na hlavu za sedm set korun pro dospělého člověka a tři sta padesát korun za dítě. Poplatek přitom není pouze úhradou za svoz, ale pokrývá fungování celého systému. „Peníze tak míří i do likvidace odpadu a skládkování, fungování sběrného dvora nebo svoz separovaného a nebezpečného odpadu. V příštím roce očekáváme náklady přibližně 10,6 milionů korun, zatímco výběr poplatků od obyvatel činí 4,4 milionů korun. Odměna od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů je pak zhruba na jednom milionu,“ vyčíslila mluvčí.

Doplatí pět milionů

Město proto bude na systém odpadového hospodářství, pokud do něj nepočítá ještě svoz biologického odpadu, v příštím roce doplácet částkou téměř 5,2 milionu korun. „Změna ve svozech samozřejmě není jediný krok, který v této oblasti chystá. Ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví připravujeme projekt na pořízení nádob na tříděný odpad do domácností, takzvaný systém door to door. Každá domácnost tak získá možnost ke třídění přímo doma s tím, že vytříděný odpad popelářská auta sesbírají přímo před domem,“ popsala Slámová.

Sběrná místa zůstanou i nadále stejná. Tento projekt představí zástupci Slavkova spolu s dalšími obcemi v příštím roce. „K novinkám patří ještě zavedení služby sběru olejů z domácností, kdy na deseti místech ve Slavkově rozmístíme nádoby určené pro potravinářské oleje a tuky,“ dodala mluvčí.

Podle ekologa Miroslava Kubáska je jakákoliv motivace ke třídění a snižování objemu komunálního odpadu přínosná. Zmínil ale další faktory, které na lidi působí. „Řídí se také podle toho, jak mají příslušné nádoby blízko, jestli jasně poznají, co do nich patří a jestli cítí, že roztříděné komodity mají smysluplné využití,“ doplnil Kubásek.