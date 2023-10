Nové ceny parkovného ve Slavkově: od listopadu dvacet korun za první půlhodinu

/FOTO/ Se změnou sazby za parkovné musejí počítat řidiči ve Slavkově u Brna. Od listopadu zaplatí již za první půl hodinu dvacet korun a pak za každou další započatou hodinu stejnou částku. I nadále se to týká všedních dnů od osmi hodin ráno do půl šesté odpoledne a v sobotu od osmi do poledne, zatímco v neděli je parkovné zdarma.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve Slavkově přibydou také nové parkovací automaty, umožní platbu kartou. | Foto: Město Slavkov u Brna