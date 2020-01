Chystané novely zákona měnící fungování dětských skupin se obávají i v Dětském centru Eliška ve Vyškově. Po ukončení dotací z Evropského sociálního fondu v roce 2022 by podle novely měly mít skupiny podporu od státu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Za dítě do tří let by získaly pět tisíc měsíčně. „V současnosti čerpáme dotaci necelých osm a půl tisíce na dítě, rodiče u nás doplácejí paušálně tři tisíce včetně stravy. Jen na mzdových nákladech, odvodech a nájemném za prostory spotřebujeme veškeré naše příjmy,“ sdělila za centrum Miroslava Sasová.