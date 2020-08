Aktuálně se připravuje na rehabilitační pobyt. „Roušky tedy už nevyrábím, ale necítím o ně mezi lidmi větší poptávku i přes aktuálně zaváděná opatření,“ doplňuje. S jejich šitím tedy v blízké budoucnosti již nepočítá.

Priority lidí se podle ní totiž změnily. „Mají náročnější požadavky než dříve na jejich vzhled. Nejde jim tedy primárně o to, že by je nutně potřebovali. Kdo byl zodpovědný, tak si roušky schoval a nebude mít od září problém,“ potvrzuje.

Už v červenci navíc dokončila účast na natáčení charitativní reality show Lvice 2020. „Zatím k tomu nemohu prozradit podrobnosti, dokud se to od září nedostane do vysílání na TV Stream. Dostupné to bude také na facebooku Cesty za snem a na YouTube. Smyslem projektu je především pomoc postiženým dětem,“ vysvětluje.

V unikátním projektu s prvky reality show překonávalo deset handicapovaných žen životní výzvy na podporu deseti vybraných dětí. „Natáčení tvůrci kvůli koronaviru posouvali,“ komentuje Ruská.

Vystudovaná zdravotní sestra již nepracuje na plný úvazek, ale čas na uplatnění svých zkušeností stále nachází. „Jsem dobrovolníkem humanitární organizace ADRA. Docházím v souvislosti s tím za jednou starší paní do domova důchodců ve Vyškově. Pomáhám také stále v „Domově s úsměvem“ ve Slavkově, kde sháníme další dobrovolníky,“ vypráví.

O ruku přišla před třemi lety. „Do mého vozidla tehdy narazil zezadu řidič, který měl mikrospánek. Nestačil se mi vyhnout a moje auto odmrštil z mostu. V nemocnici jsem zůstala čtyři měsíce s těžkými zraněními,“ vzpomíná dnes na krušné chvíle, ve kterých ji podpořili přátelé i její rodina.