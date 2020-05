Zoopark s přidruženým dinoparkem ve Vyškově znovu zahájily provoz. Oznámila to ředitelka Dagmar Nepeřená. Lidé si mohou objednávat lístky na webové stránce, v pokladě je zatím nekoupí. Podle Nepeřené bylo ráno objednaných asi 50 vstupenek. Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem jsou v areálu dezinfekce nebo lavičky dál od sebe.

Zoopark s dinoparkem ve Vyškově - Zoopark s přidruženým dinoparkem ve Vyškově znovu zahájily 1. května 2020 provoz. | Foto: ČTK

Otevírací doba je od devíti hodin ráno do šesté hodiny večer, vstupné je pro dospělé do zoo i dinoparku za 220 korun, do zoo za 90 korun, pro děti od tří do 15 let je za 150 korun do obou areálů a za 60 Kč do zoo. „Otevřeli jsme po šestačtyřiceti dnech. Podařilo se nám to jen díky tomu, že jsme byli schopní spustit vstupenkový on-line systém, který jsme předtím nepoužívali," uvedla Nepeřená.