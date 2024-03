/FOTO/ Zapojením do dražby mohou zájemci pomoci Záchytné stanici pro volně žijící zvířata v Němčicích. Akci vyhlásil vyškovský Zoopark, jehož příznivci namalovali osm obrazů.

Zapojením do dražby mohou zájemci pomoci Záchytné stanici pro volně žijící zvířata v Němčicích. | Foto: Zoopark Vyškov

Cena každého výtvoru začíná od sto padesáti korun zahrnujících náklady na barvy a plátno. „Aukce pokračuje na našem facebooku. Nabídky lidé píší přímo pod vybraný obraz do komentáře. Obrazy visí ve výstavní části v Hanáckém statku a budou zde do konce března, což je termín, do kdy se draží,“ shrnula pracovnice zoo Hana Vymazalová.

Do přípravy se zapojilo dohromady přibližně třicet lidí. „Každý účastník se podílel na každém obrazu,“ dodala Vymazalová.