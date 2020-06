Po roce provizoria se mohou pacienti a zdravotníci těšit na návrat do prostředí zrekonstruované budovy B2 v areálu vyškovské nemocnice, kde sídli Neurologické oddělení.

Nemocnice ve Vyškově. Ilustrační foto. | Foto: archiv

„Lůžková část oddělení po dobu prací fungovala místo dvou stanic pouze na jedné, tak byl nezbytný částečně omezený provoz. Zdravotníci to zvládli, snažili se aby to mělo co nejmenší dopad na pacienty,“ komentoval ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.