Nadále funguje také pobočka Vyškov 3 v místní části Dědice, konkrétně na náměstí Svobody. „Není tam však vyvolávací systém, data proto v tuto chvíli nejsou k dispozici,“ zmínil Vysoudil.

Na pobočku se objednají online

Všem klientům doporučil, aby využili možnost a objednávali se na pobočky s vyvolávacím systémem předem pro konkrétní čas. „Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si jednoduše vybere termín a službu, které se plánovaná návštěva týká,“ popsal Vysoudil.

Rezervace je obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Objednávat se je nutné minimálně den předem.

Poštovní služby ve Vyškově někdy využívá i Jana Mikušová. „Pro člověka, co si může zajet na jakoukoliv pobočku, nebylo rušení problém. Určitě to však byl špatný krok pro staré lidi, co nejezdí autem a nemají aplikaci v mobilu. Sama popravdě poštu moc nevyužívám a je to především proto, že odeslat balík lze i kdekoliv jinde přes balíkovnu. Nicméně, kdykoliv jsem na poštu šla, tak tam bylo prázdno a dostala jsem se hned na řadu,“ zmínila Mikušová.

Rušená provozovna byla v bezprostřední blízkosti vyškovské nemocnice, pro kterou tak měla svůj význam.

„V souvislosti se zrušením pobočky České pošty v areálu nemocnice došlo s jejím vedením k dohodě na způsobu předávání poštovních zásilek,“ komentovala mluvčí zdravotnického zařízení Šárka Urbánková.

Popsala, že zatímco je pošta denně z Podatelny Nemocnice Vyškov přibližně na osmou hodinu ráno doručována, kolem třinácté hodiny je naopak odvážena.

„V areálu nemocnice zůstala funkční poštovní schránka, která je pobočkou Řídící depo Brno vybírána v pracovní dny v osm hodin ráno. Na schránce jsou vyznačeny ceny za různé typy odesílaných poštovních zásilek včetně zásilek do ciziny. Problémem může být nedostupnost známek v blízkosti poštovní schránky,“ dodala Urbánková.

Pošta uzavřela stovky provozoven

Jako součást dalších služeb mohou zájemci využívat i bankomat Komerční banky, který najdou umístěný na blízké poliklinice vedle lékárny.

„V souvislosti s loňskou redukcí poboček na legislativou určený rámec 2900 poboček nezaznamenala Česká pošta žádný zásadní problém. Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ dodal Vysoudil.

Česká pošta loni od prvního července rušila v celé republice na tři stovky svých poboček. Souvisí to i s vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou, ale v on-line prostředí.

Na jižní Moravě končilo celkem třiadvacet poboček, na Vyškovsku se to týkalo pouze jediné na Purkyňově ulici.