Jako starosta Letonic působíte už třetí volební období. Všímáte si, že se v něčem vaše obec zásadněji mění?

Mění se struktura jejích obyvatel. Přicházejí třeba novousedlíci z Brna. Nemají zájem třeba o zemědělství, ale chtějí žít na venkově městským stylem, jak jsou zvyklí. Vadí jim třeba, že v šest ráno zakokrhá kohout nebo že přes den projede traktor. Obec dostávají do městského režimu.

V čem se to konkrétněji projevuje?

Měli jsme tu třeba soutěž Rozkvetlé Letonice. V jednom domečku v obci žila osmdesátiletá paní, která měla motyčku a srp. Krásně s tím udržovala park, který byl hodnocený jako jeden z nejlepších v Letonicích. Teď to převzali mladí lidé a před domem jim rostou metrové kopřivy. Když jim říkám ať to pokosí, tak oponují, že to je obecní. Život na vesnici se prostě mění, to je ale všude podobné. Sám bych si přál, aby Letonice zůstaly především obcí se všemi tradicemi, které k tomu patří.

Zdroj: Deník

V dohledu jsou příští komunální volby. Plánujete obhajobu funkce?

Je mi šestašedesát let, takže už nemám chuť dále pokračovat. Tohle je moje poslední volební období.

Jak komplikuje poslední rok epidemie život ve vaší obci?

Covid se podepisuje na celé společnosti. Loni nám tu překazil spoustu tradičních akcí. V červnu třeba pořádáme Antonínské hody, v posledních letech jsme tu tradici oživili. Loni jsme to poprvé odbyli pouze koncertem dechovky, protože nikdo nevěděl, jestli bude organizace v daném období vůbec možná. Něco takového totiž nepřipravíte za týden, ale třeba měsíce dopředu. S obecním plesem jsme ani nepočítali, není zkrátka žádná zábava. Společenský život je v útlumu.

Jak vnímáte omezení provozu škol?

Zrušení výuky se projevuje negativně. Pohybuje se nám tady tlupa dětí, která se nudí. Pořád slyším, že někde dělají to, co nemají. Teď zůstanou doma i prvňáci nebo děti ze školky, snad to hlavně rodiče zvládnou.

Jakým významným investicím jste se věnovali v uplynulém období?

Například loni jsme rozjeli jednu velkou akci. Začala opravami chodníků, jenže pod nimi byla kanalizace. Prvně jsme proto opravili kanalizaci, následně chodníky a na závěr je v plánu vozovka, na kterou se oproti původnímu záměru zaměříme ve větší míře. Požádali jsme o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj. Tento rok to už musíme dokončit, lidé v lokalitě na to čekají. Dokončili jsme také zateplení školy a úpravy okolí školky. Zasáhlo to hlavně školní kuchyni, kde vaří přes sto obědů denně, potřebovali už lepší zázemí.

Můžete uvést nějaké příklady věcí, které máte do budoucna v plánu ohledně investic?

Po zmíněných pracích budeme navazující ulici pokračovat dalšími opravami chodníků a kanalizace. Opravíme chodníky ve dvou ulicích, chceme alespoň částečnou rekonstrukci parkových ploch na návsi. V plánu jsou ale třeba i tůně pro zadržení dešťové vody.

Jsou nějaké problémy, se kterými se potýkáte?

Souvisí to s odpadem, kde stát přehodil zodpovědnost právě na obce. Rozšíříme proto sběrné místo, kde máme kontejnery. Velkou bolestí jsou pro nás ale parkovací stání. I na obcích totiž obecně začíná problém s parkováním. Běžně jsou v rodině dvě auta, někdo přijede se služebním autem a počet parkujících vozidel se neúměrně vzhledem k prostorům zvedá. Chceme to řešit.