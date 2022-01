„Do Vánoc jsem zatím nechala udělat zhruba 450 lepených knížek, ty už jsou téměř vyprodané. Zařizuji ještě knihy ve vázané vazbě, které ale budou připravené snad už někdy v lednu. Na svém webu mám také elektronickou verzi a audioknihu, kterou jsem sama namluvila. Není to žádná profesionální nahrávka, ale dala jsem ji volně ke stažení,“ říká Ruská.

Doufá, že vázanou knihu dostane do čtrnácti dní k prodeji také v knihkupectvích. „Zatím je objednání možné na webu www.rozlet.net. Prodávala se také u Hlásenských ve Slavkově u Brna nebo v prodejně potravin ve Vážanech nad Litavou,“ vyjmenovává.

V knize vidí vyšší smysl. „Nenapsala jsem ji proto, abych na ní vydělala, ale proto, abych třeba pomohla jiným lidem. Za dobu od nehody se hodně v mém životě změnilo, ale nejvíc životních změn měl pro mě připravený právě rok 2021. Kdybych vše nezažila na "vlastní kůži", tak tomu snad ani neuvěřím. O tom ale bude moje druhá kniha, na které už pracuji,“ prozrazuje.

Nehoda zastihla Martinu Ruskou při návratu z vyučovacího dne na vysoké škole. „Na dálnici do mě narazil automobil, jehož řidič měl mikrospánek. Můj vůz se nárazem odrazil na svodidla, kde se přetočil na střechu a potom spadl na silniční břeh dálničního přivaděče. Právě tímto okamžikem se začala psát nová kapitola mého života,“ vzpomíná.

Čtenáři se dozví, jak se autorka zvládala postupně vrátit do běžného života. „Utrpěla jsem přitom mnohočetná zranění, byla v umělém spánku, pak se znovu učila chodit a používat jen jednu ruku, kde jsem měla a stále mám omezenou hybnost. Nechci ze sebe dělat lepšího člověka. Jsem stejná, jako všichni lidé. Mám však to štěstí, že jsem byla vychovaná ve víře, pokřtěná a tudíž jsem se měla o co opřít,“ vysvětluje Ruská.

Kniha má celkem 145 stran za s ohledem na náklady symbolickou cenu 111 korun. Elektronická verze je dostupná za padesát, zatímco tištěnou knihu, E-knihu a audio knihu v jedno i s věnováním získají zájemci za 175.